拯救爛臉變嫩臉！東森REGAL水光奇蹟　4個月逆轉肌膚重拾自信

▲從爛臉到嫩臉！REGAL VIP見證肌膚奇蹟 4個月擺脫口罩。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝)

▲東森REGAL VIP吳小姐透過水光療程拯救大花臉，重拾社交自信。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

長居美國加州的吳小姐（Shuling），過去飽受黑斑、乾紋肌膚困擾，原以為得從此戴著口罩掩蓋大花臉度過下半輩子，近期在友人推薦下專程返台，至東森REGAL Club& Spa嘗試水光療程，所幸透過肌膚檢測儀輔助及專業美容師的悉心照顧下，4個月來經過20多次水光療程及專業護膚調理後，膚況改善顯著，整個人煥然一新，也重拾了社交自信。

▲REGAL親切細膩的服務讓吳小姐感覺就像回家一樣自在，可以安心變美。

過敏引發肌膚大反黑 她：以為要一輩子戴著口罩

今年63歲的Shuling在採訪鏡頭前姿態優雅亮麗，絲毫看不出4個月前她曾因為嚴重的斑點和乾紋困擾，自卑到幾乎足不出戶、盡可能避免社交活動，即使出門也只能全程戴口罩遮臉，多年來都不願意拍照。

▲過去Shuling因為過敏擦藥，反黑而成了大花臉。(圖／REGAL CLUB & SPA提供)

Shuling說明，她本身就是過敏體質，四、五年前大爆發，整張臉莫名發癢、刺痛還有皮屑脫落，在美國經皮膚科醫師診斷罹患濕疹，開了類固醇藥膏抑制，然而忍不住抓癢而反覆發炎後，竟造成反黑結痂，整張臉多處大片黑斑，加上長居加州45年，當地氣候乾燥、皮膚長期缺水的乾紋問題也令她相當苦惱，後來遇上疫情，她索性「放棄治療」，覺得乾脆一輩子戴口罩就好。

直到近期發現同樣60多歲的友人總是肌膚飽滿透亮、容光煥發，好奇詢問原來是在東森REGAL接受安全又無副作用的水光療程護膚，讓排斥醫美雷射的她終於找到一線曙光，因此今年4月決定立刻從美國飛回台灣，並前往東森REGAL 101店接受專業的肌膚檢測及水光療程。

水光儀＋精華保養密集修護！水光奇蹟第1個月就有感

▲REGAL透過肌膚檢測深入了解膚況，也能做到療程前後對比，讓客人更有感。

回憶最初抵達東森REGAL 101店時，美容顧問例行性使用肌膚檢測儀一掃Shuling的臉部肌膚，立刻發現是肌膚深層有許多結痂、黑屑無法排出，導致臉上生成大面積黑斑，因此為她安排水光療程並搭配NB-1御妍系列活膚、修護敏感系列的產品深度護理肌膚，之後便以每週1~2次的頻率加強密集修護。

東森REGAL水光療程採用以色列技術核心美容儀器，透過水光儀以每秒220公尺的速度高壓噴射，打通肌膚吸收開關、淨化毛孔，並將高科技精萃透過小分子霧化後滲入表皮活化肌膚、修護，使肌膚水嫩Q彈光滑、美膚效果更勝專櫃級保養品。

▲水光療程是透過水光儀打通肌膚吸收開關、淨化毛孔，讓精華深入修護讓肌膚更Q彈水嫩。

Shuling表示，每次做完水光療程，自己一摸就知道肌膚彈性明顯變好、膚色也越來越明亮，尤其透過肌膚檢測療程前後的照片比對，很明顯地一次比一次進步，大約在連續做了1個月、約8次水光療程之後，臉上的黑斑明顯淡化了許多，讓她很驚訝也對療程更有信心。

此外，Shuling也大讚東森REGAL的服務，每當一走進店裡，各個美容師都非常親切、專業和有耐心，環境也是優雅又乾淨，讓她感覺像回家一樣自在；美容師也會根據她的肌膚狀況推薦合適的保養品，讓她平時在家也能持續保養。Shuling表示，過去用過許多國際大牌的昂貴保養品都不甚合適，如今透過水光療程搭配東森REGAL推薦的保養品，護膚效果相當有感，未來也願意長期且持續地使用。

VIP式頂級服務＋最強美肌見證 親友也被圈粉

▲REGAL提供高端細膩的美容服務及修護有感的水光療程，幫助客人重返美肌榮耀。

Shuling分享，非常感謝東森REGAL拯救了她的肌膚，讓她重拾自信和美麗，返台期間隨著皮膚好轉，也慢慢恢復與親戚朋友的聚會，大家看到她的肌膚變化，都覺得非常神奇也為她高興，紛紛主動詢問她在東森REGAL的水光護膚經驗，而她也樂於與大家分享東森REGAL的水光療程真的能讓肌膚重返美肌榮耀的美好保養方式，值得每個愛美的人嘗試。

近期原為「東森自然美生技美學中心」的直營門市陸續全面升級為「東森REGAL CLUB & SPA」，秉持以「天然為本」的理念細心呵護消費者的肌膚，並提供高端細膩的美容服務。品牌表示，每個人天生的膚況及生活模式不同，透過專業的美容顧問協助選對產品及保養方式，就能少走許多冤枉路，同時也是省時、省荷包，達到真正事半功倍的美容保養效果，實現真正的「水光奇肌」。