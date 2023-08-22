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只有今天！唐吉訶德南港店美妝買一送一　獨賣商品大點名

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▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕，美妝專區有限時一天優惠。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

唐吉訶德（DON DON DONKI）南港Citylink店，在8／22正式開幕，除了有滿滿生鮮跟鮮選壽司等話題餐飲外，還有台灣首個「美妝專區」登場，在開幕首日也推出特定商品買一送一方案，還有獨家販售與搶先獨賣商品，下班想去朝聖的民眾可別錯過喔。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

開幕限定優惠，除推買特定商品加送贈品，更有直接買一送一的優惠，8／22限定限量，購買高絲光映透源治深層淨透炭洗顏乳，售價249元，加送源治控油平衡面膜，此外另一款單品「Dear Lily卸妝凝膠」，售價550元，也提供買一送一優惠回饋。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

而南港店獨賣商品也包括Baby Foot寶貝腳3D立體足膜，不但是日本製，還有百香果的清新香味，僅預計在唐吉訶德南港店販售，售價399元，還有長效保濕的羊奶護手霜，售價149元，以及3種不同功效的D Soothing series舒緩酵素洗顏粉，售價399元，也都是南港店搶先上架販售的商品。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

其他特價商品還包括日本空運麝香葡萄，原價799元，特價499元；日本山形縣水蜜桃，原價799元，特價499元。鮮選壽司豪華套餐松10貫，原價699元，特價599元；百種日本零食裝到飽專區，袋子原價300元，8／27前開幕特價180元。業者表示，南港店慶祝開幕，生鮮區消費滿600元送玫瑰花一朵；單筆消費滿1,500元可獲Donpen野餐墊或毛毯贈品。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

唐吉訶德, 鮮選壽司, 迴轉壽司, 南港, CITYLINK, 開幕唐吉, 美妝專區

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