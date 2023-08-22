新光三越推獨家4老店大稻埕禮盒　推米其林烤肉組吃好吃滿

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動，新光三越主打多款通路獨家禮盒。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

9月下旬的中秋節即將到來，新光三越今（8／22）公布今年中秋節禮品相關陣容，強調擁有眾多獨家特色禮盒，共有近150款中秋禮品，約4成是獨家禮盒、還有9成「初登場」，另推出自家Select限量中秋禮盒款式，今年以大稻埕為主題，集結4大名店當家產品，讓消費者一次就品嘗到多元豐富的老店興味，另針對烤肉需求，還推出米其林星廚烤肉組，要你在秋節歡聚時光吃好吃滿。

▲新光三越大稻埕月賞禮盒，售價1,200元（獨家限量，初登場）。

新光三越本次秋節自選禮盒以大稻埕為主題，集結台北大稻埕四大老店，包括江記華隆的杏仁豬肉紙、李亭香的咖哩平西餅／白玉平西餅、龍月堂的鹽梅糕，以及有記名茶的奇種烏龍茶，打造濃濃在地味的《大稻埕月賞禮盒》，外盒則以郭雪湖的作品《南街殷賑》做為主視覺，風雅兼具，售價1,200元，限量1千盒。

▲新光三越夢菓子工房ことよ 紅豆栗子銅鑼燒8入禮盒，售價880元。

▲新光三越湊屋栗林之栗中栗禮盒，售價750元。

而呼應秋天吃栗子的季節，也打造「日本秋栗專區」引進4大日本首度登台人氣伴手禮，包括日本《電視冠軍》夢菓子工房ことよ紅豆栗子銅鑼燒禮盒、四國香川湊屋栗林之栗禮盒、新杵堂中津川栗金團禮盒，以及擁有逾150年歷史備前福井堂費南雪，且銀座幻甜點資生堂parlour，也有甘納許可可禮盒與七巧餅乾禮盒登場。

▲新光三越獨家資生堂 parlour 甘納許可可 18 入禮盒，售價825元；資生堂 parlour 七巧餅乾20入禮盒，售價870元。

針對烤肉族群則祭出米其林星級餐廳Wildwood、話題燒肉店燒肉中山 X 四行倉庫聯合推出和牛禮盒、台南乾式熟成牛肉舖「豐隆士多」、芸彰牧場台灣牛肉等13組老饕必備的頂級燒烤食材，海陸大餐一次購入，不用費心搭配就能吃真好料。

▲新光三越獨家初登場Wildwood原木燒烤海鮮餐廳米其林星廚烤肉組，售價2,980元。

新光三越表示，中秋禮品從8／23起率續開放預購，9／8起陸續開放取貨，且針對skm online推出獨家中秋禮品回饋活動，從8／23至9／13期間，於結帳時輸入「MOON100」，即可獨享消費滿2,000元現抵100元優惠。

▲夢時代一年一度「中秋禮品預購會」即日起於地下一樓展開，為民眾整理出精選中秋送禮攻略。

高雄夢時代現正於地下一樓舉行「中秋禮品預購會」，包含星巴克、半島精品店、源吉兆庵、CupiCho丘彼巧、Häagen-Dazs、不二緻果、舊振南、吳寶春、老乾杯、林聰明等超過百款禮盒，都能直接看到選購，且同時祭出好康優惠，即日起至8／27止，早鳥預購消費指定中秋禮盒滿3,000元，送涓豆腐500元限量抵用券；8／28起現場預購滿2,000元，送凱林鐵板燒200元抵用券及漢來美食100元抵用券（均為限量）。

▲夢時代《阿聰師》的芋頭酥經典禮盒，入口即化的濃厚芋頭香氣，更是喜愛芋頭者不可錯過的好滋味。

夢時代表示，今年還首度引進麻豆老欉文旦「和華果園」，皆為超過40年的老欉，果肉細緻柔嫩，5台斤禮盒推薦價760元。夢時代二樓老乾杯也特別推出乾杯經典燒肉禮盒，預購自即起至9／28止，取貨日期為9／8至9／28止。

▲夢時代開賣曾獲媒體評選冠軍的《miss V bakery》肉桂捲四入精選組。

昇恆昌今年也推出多款獨家跨界聯名月餅，包括基隆排隊名店三奇壹號咖啡館推出的「第壹番千層酥精品咖啡禮盒」，以及與世界麵包冠軍武子靖聯名的「黑金鳳梨酥」，使用在地土鳳梨食材，搭配新潮設計的獨家「EBX宇宙熊-鮮奶太陽餅」，即起於昇恆昌四大機場門市、昇恆昌台北市區內湖旗艦店、離島的金門金湖廣場與澎湖澎坊三號港、昇恆昌宅配網開賣。

▲EBX宇宙熊-鮮奶太陽餅聯名昇恆昌電商宇宙吉祥物「EBX 宇宙熊」，售價520元至580元。