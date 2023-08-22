fb ig video ETtoday search mobile

新光三越推獨家4老店大稻埕禮盒　推米其林烤肉組吃好吃滿

>

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動，新光三越主打多款通路獨家禮盒。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

9月下旬的中秋節即將到來，新光三越今（8／22）公布今年中秋節禮品相關陣容，強調擁有眾多獨家特色禮盒，共有近150款中秋禮品，約4成是獨家禮盒、還有9成「初登場」，另推出自家Select限量中秋禮盒款式，今年以大稻埕為主題，集結4大名店當家產品，讓消費者一次就品嘗到多元豐富的老店興味，另針對烤肉需求，還推出米其林星廚烤肉組，要你在秋節歡聚時光吃好吃滿。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲新光三越大稻埕月賞禮盒，售價1,200元（獨家限量，初登場）。

新光三越本次秋節自選禮盒以大稻埕為主題，集結台北大稻埕四大老店，包括江記華隆的杏仁豬肉紙、李亭香的咖哩平西餅／白玉平西餅、龍月堂的鹽梅糕，以及有記名茶的奇種烏龍茶，打造濃濃在地味的《大稻埕月賞禮盒》，外盒則以郭雪湖的作品《南街殷賑》做為主視覺，風雅兼具，售價1,200元，限量1千盒。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲新光三越夢菓子工房ことよ 紅豆栗子銅鑼燒8入禮盒，售價880元。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲新光三越湊屋栗林之栗中栗禮盒，售價750元。

而呼應秋天吃栗子的季節，也打造「日本秋栗專區」引進4大日本首度登台人氣伴手禮，包括日本《電視冠軍》夢菓子工房ことよ紅豆栗子銅鑼燒禮盒、四國香川湊屋栗林之栗禮盒、新杵堂中津川栗金團禮盒，以及擁有逾150年歷史備前福井堂費南雪，且銀座幻甜點資生堂parlour，也有甘納許可可禮盒與七巧餅乾禮盒登場。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲新光三越獨家資生堂 parlour 甘納許可可 18 入禮盒，售價825元；資生堂 parlour 七巧餅乾20入禮盒，售價870元。

針對烤肉族群則祭出米其林星級餐廳Wildwood、話題燒肉店燒肉中山 X 四行倉庫聯合推出和牛禮盒、台南乾式熟成牛肉舖「豐隆士多」、芸彰牧場台灣牛肉等13組老饕必備的頂級燒烤食材，海陸大餐一次購入，不用費心搭配就能吃真好料。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲新光三越獨家初登場Wildwood原木燒烤海鮮餐廳米其林星廚烤肉組，售價2,980元。

新光三越表示，中秋禮品從8／23起率續開放預購，9／8起陸續開放取貨，且針對skm online推出獨家中秋禮品回饋活動，從8／23至9／13期間，於結帳時輸入「MOON100」，即可獨享消費滿2,000元現抵100元優惠。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲夢時代一年一度「中秋禮品預購會」即日起於地下一樓展開，為民眾整理出精選中秋送禮攻略。

高雄夢時代現正於地下一樓舉行「中秋禮品預購會」，包含星巴克、半島精品店、源吉兆庵、CupiCho丘彼巧、Häagen-Dazs、不二緻果、舊振南、吳寶春、老乾杯、林聰明等超過百款禮盒，都能直接看到選購，且同時祭出好康優惠，即日起至8／27止，早鳥預購消費指定中秋禮盒滿3,000元，送涓豆腐500元限量抵用券；8／28起現場預購滿2,000元，送凱林鐵板燒200元抵用券及漢來美食100元抵用券（均為限量）。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲夢時代《阿聰師》的芋頭酥經典禮盒，入口即化的濃厚芋頭香氣，更是喜愛芋頭者不可錯過的好滋味。

夢時代表示，今年還首度引進麻豆老欉文旦「和華果園」，皆為超過40年的老欉，果肉細緻柔嫩，5台斤禮盒推薦價760元。夢時代二樓老乾杯也特別推出乾杯經典燒肉禮盒，預購自即起至9／28止，取貨日期為9／8至9／28止。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲夢時代開賣曾獲媒體評選冠軍的《miss V bakery》肉桂捲四入精選組。

昇恆昌今年也推出多款獨家跨界聯名月餅，包括基隆排隊名店三奇壹號咖啡館推出的「第壹番千層酥精品咖啡禮盒」，以及與世界麵包冠軍武子靖聯名的「黑金鳳梨酥」，使用在地土鳳梨食材，搭配新潮設計的獨家「EBX宇宙熊-鮮奶太陽餅」，即起於昇恆昌四大機場門市、昇恆昌台北市區內湖旗艦店、離島的金門金湖廣場與澎湖澎坊三號港、昇恆昌宅配網開賣。

▲百貨中秋禮盒陸續開啟預購活動。（圖／各業者提供）

▲EBX宇宙熊-鮮奶太陽餅聯名昇恆昌電商宇宙吉祥物「EBX 宇宙熊」，售價520元至580元。

關鍵字：

新光三越, 中秋禮品, 夢時代, 昇恆昌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

下一秒忘光！「金魚腦星座TOP 5」公開，牡羊爆走完卻忘了為何生氣

下一秒忘光！「金魚腦星座TOP 5」公開，牡羊爆走完卻忘了為何生氣

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心理測驗神準剖析目前內心狀態

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心理測驗神準剖析目前內心狀態

星巴克8／21起連續兩天「全品項二杯6折」　星冰樂也有優惠！

星巴克8／21起連續兩天「全品項二杯6折」　星冰樂也有優惠！

唐吉訶德南港店開幕民眾8點排進場　比臉大和牛便當、日本零食裝到飽首登場 唐吉訶德CITYLINK南港8／22上午11點開幕　獨家亮點一次看 成功女性6件早上不會做的事　「起床第一小時」決定整天節奏 日本神級微波烤箱BALMUDA The Range登台　網：終於來了！ 宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛 第一眼看到蝴蝶還是人臉？　神準心理測驗分析你的內外在差別 情書造型首飾助攻七夕表白　星月相隨設計甜蜜放閃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面