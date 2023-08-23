fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／光澤感粉底也有高遮瑕！超狂「蝴蝶定妝法」留妝又打光

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

擁有細緻水光感的肌膚狀況，讓人總是有一種很童顏的氛圍，彩妝品牌M·A·C就分享肌膚補光的技巧，只要挑選到對的粉底液，透過獨特的上妝手法，也可以好有年輕感。

Step 1：選擇適合粉底

挑選具有保濕精華添加成分的粉底液，同時可以根據膚況，選擇比較有遮瑕度或是透光感的質地，打造完美零瑕疵的膚況。

Step 2：顴骨補光

一般人都是使用打亮，透過裡面的珠光色澤，呈現出臉部肌膚的立體感，但是缺點就是妝容比較不自然，建議可以使用具有光澤的粉底液，使用刷毛綿密的粉底刷，在顴骨上面疊擦粉底，打造出自然水光肌膚的質感。

Step 3：蝴蝶定妝法

有別於常見的全臉定妝，建議可以使用散粉在臉部鼻翼、法令紋以及眼下位置輕輕掃一遍，就像是蝴蝶翅膀一樣，打造出自然的定妝效果，避免遮蓋臉部光采。

【推薦單品】

＃M·A·C 超持妝奢緞粉底精華

▲M·A·C,嬌蘭,YSL,粉底,粉底液,彩妝。（圖／品牌提供）

「水精華入妝，遮瑕不遮光」，有別於一般光澤型粉底的痛點，容易出現不遮瑕、太厚重的問題，直接運用最輕薄的妝感打造最嫩的童顏妝容，同時又有高遮瑕度，完全看不出來是蘊含80%精華的粉底液，玻尿酸成分高達10%，不管是乾性肌膚還是油性肌膚都可以輕鬆駕馭。

＃嬌蘭 24K純金光透精華粉底，35ml、售價3550元

▲粉底,粉底液,嬌蘭,YSL,資生堂,彩妝,。（圖／品牌提供）

嬌蘭最具知名度的24K純金光透精華粉底，可以說是早就叱吒美妝圈的頂級底妝，PTT早就有很多人推到爛，只要有預算都會直上這款粉底，因為它可以帶來的光澤度跟細膩感，早就不是一般粉底可以取代，這次升級添加85%青春煥采活膚成分，不僅能夠呵護肌膚，更重要的是遮瑕度也很強，瑕疵肌膚也可以像貴婦般散發自然光采，當然是今年度必買的粉底。

＃YSL 恆久完美無瑕持妝粉底，25ml、售價2600元

▲粉底,粉底液,嬌蘭,YSL,資生堂,彩妝,。（圖／品牌提供）

YSL在今年夏季全面更新的恆久完美無瑕持妝粉底，以添加77%的保養精華成分，為肌膚帶來年輕活力的質感，打造細緻持久的妝容效果，比起一般粉底較講求霧面、控油的天生美肌，維持一整天的完美妝感。

►第一眼看到什麼？測出你不為人知的近況

►天生就有曖昧體質的三大星座女！TOP 1簡直人間發電機，舉手投足都滿滿魅力

►單身女最愛男友職業「工程師」蟬聯奪冠！男性則最愛肉感小護士更可愛

 

關鍵字：

M·A·C, 嬌蘭, YSL, 粉底, 粉底液, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

爛男都怕的三大星座女！TOP 1根本渣男剋星，讓對方撩不成還淪陷

爛男都怕的三大星座女！TOP 1根本渣男剋星，讓對方撩不成還淪陷

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

再也不怕歲月痕跡！三款「神級乳霜」逆齡超給力　滋潤也能無油夠厲害

再也不怕歲月痕跡！三款「神級乳霜」逆齡超給力　滋潤也能無油夠厲害

「行走費洛蒙」瘦子三點不露秀6塊腹肌太MAN！粉絲想看又害羞大呼：有夠帥 網瘋傳「棉花棒洗頭法」超狂！洗完5天髮根都蓬鬆豐盈 等於現賺一個行李箱！samsonite限定款下殺6折、萬元有找　最實用尺寸必敗 8月戀愛運最強三大星座！TOP 1桃花從不間斷，將有機會遇到真愛 99%的人都錯了！眼藥水常見使用誤區：點眼球上、睡前用都不建議 最能拴住男人心的三大星座女！TOP 1心思如水捉摸不定，掌控人心根本天賦 想用A醇、酸類怕爛臉？Goss大叔超狂「短時接觸法」秒速抗老回春

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面