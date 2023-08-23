試・開箱／光澤感粉底也有高遮瑕！超狂「蝴蝶定妝法」留妝又打光

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

擁有細緻水光感的肌膚狀況，讓人總是有一種很童顏的氛圍，彩妝品牌M·A·C就分享肌膚補光的技巧，只要挑選到對的粉底液，透過獨特的上妝手法，也可以好有年輕感。

Step 1：選擇適合粉底

挑選具有保濕精華添加成分的粉底液，同時可以根據膚況，選擇比較有遮瑕度或是透光感的質地，打造完美零瑕疵的膚況。

Step 2：顴骨補光

一般人都是使用打亮，透過裡面的珠光色澤，呈現出臉部肌膚的立體感，但是缺點就是妝容比較不自然，建議可以使用具有光澤的粉底液，使用刷毛綿密的粉底刷，在顴骨上面疊擦粉底，打造出自然水光肌膚的質感。

Step 3：蝴蝶定妝法

有別於常見的全臉定妝，建議可以使用散粉在臉部鼻翼、法令紋以及眼下位置輕輕掃一遍，就像是蝴蝶翅膀一樣，打造出自然的定妝效果，避免遮蓋臉部光采。

【推薦單品】

＃M·A·C 超持妝奢緞粉底精華

「水精華入妝，遮瑕不遮光」，有別於一般光澤型粉底的痛點，容易出現不遮瑕、太厚重的問題，直接運用最輕薄的妝感打造最嫩的童顏妝容，同時又有高遮瑕度，完全看不出來是蘊含80%精華的粉底液，玻尿酸成分高達10%，不管是乾性肌膚還是油性肌膚都可以輕鬆駕馭。

＃嬌蘭 24K純金光透精華粉底，35ml、售價3550元

嬌蘭最具知名度的24K純金光透精華粉底，可以說是早就叱吒美妝圈的頂級底妝，PTT早就有很多人推到爛，只要有預算都會直上這款粉底，因為它可以帶來的光澤度跟細膩感，早就不是一般粉底可以取代，這次升級添加85%青春煥采活膚成分，不僅能夠呵護肌膚，更重要的是遮瑕度也很強，瑕疵肌膚也可以像貴婦般散發自然光采，當然是今年度必買的粉底。

＃YSL 恆久完美無瑕持妝粉底，25ml、售價2600元

YSL在今年夏季全面更新的恆久完美無瑕持妝粉底，以添加77%的保養精華成分，為肌膚帶來年輕活力的質感，打造細緻持久的妝容效果，比起一般粉底較講求霧面、控油的天生美肌，維持一整天的完美妝感。