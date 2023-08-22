CASIO賽車錶面盤出現柏油路！　熱血設計帥翻

▲EDIFICE與無限MUGEN攜手推出聯名錶款ECB-40MU-1A，11,000元。（圖／EDIFICE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下充滿賽車魂的品牌EDIFICE，與日本賽車先驅品牌「無限MUGEN」攜手推出聯名錶款ECB-40MU，慶祝無限MUGEN創立50周年，整只錶處處可見賽車元素，採用以賽車雙叉懸吊系統為靈感的成對上下叉臂，運用四臂形式銜接錶耳和錶帶，並由具高強度與輕盈特色的碳纖維強化樹脂打造錶殼，配上限MUGEN品牌的白、紅、金與黑4色，帥氣拉風。

▲EDIFICE與無限MUGEN攜手推出聯名錶款ECB-40MU-1A的錶圈數字採用無限MUGEN原廠換檔桿上相同字體。



▲聯名錶ECB-40MU-1A的錶帶選用無限MUGEN賽車座椅相同的Alcantara麂皮材質，並裝飾MUGEN POWER和Eye Commander圖案。

1973年誕生的無限MUGEN，是由Honda汽車公司創辦人HONDA Soichiro的長子HONDA Hirotoshi創立，除了參加賽事，品牌也參與各種與賽車相關的設計、開發、生產、組裝和販售賽車引擎和馬達等業務。今年慶50周年與EDIFICE聯手打造的錶款，黑色面盤下半部呈現柏油路質感，3時位置飾有無限MUGEN Logo，連錶圈上的數字也與MUGEN原廠換檔桿上相同的字體，而錶帶選用與賽車座椅相同的Alcantara麂皮材質，壓印上MUGEN POWER和Eye Commander圖案並使用品牌3種色彩的縫線，細節設計相當講究。

▲天梭表T-Race競速系列石英計時腕錶，17,100元。（圖／天梭表提供

天梭表（TISSOT）則自2001年起擔任世界最大摩托車錦標賽MotoGP™的官方指定計時，每年為此賽事創作限定錶款，也將此熱血精神融入T-Race競速系列計時石英錶之中，今年改款之作保有運動DNA但靈感源自車速計的面盤更優雅，錶圈呼應制動剎車盤和煞車卡鉗，計時按把猶如車把，錶殼側面則宛若引擎冷卻散熱片，滿足車迷與錶迷。