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3部動畫電影看環保議題　渺小的人類正以驚人速度侵蝕地球

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文／女子學

美國作為電影產業龍頭，其所產出的動畫電影亦肩負寓教於樂的社會責任，迪士尼、皮克斯常藉由新奇有趣的故事情節，講述創作者欲傳予視聽人的價值觀，其中關於「環境保護」更是不遺餘力的推廣。從2008年的《瓦力》到2022年《阿凡達：水之道》，刻劃人類在自然環境中的渺小，卻能以驚人速度侵蝕地球，那些不被看見的行為，招致的都是始料未及的惡果。

隨著這篇文章，一同窺探3部動畫電影的弦外之音，除了故事情節的感動，電影創作者們又告訴了觀眾哪些道理？

《海洋奇緣》

當私慾凌駕自然平衡，自然終將化為索命惡鬼

2016年動畫電影《海洋奇緣》，由迪士尼動畫工作室製作，並請來國際巨星巨石強森獻聲，中文版配音則是由歌手Matzka為主要角色配音；本片中文版主題曲〈海洋之心〉由A-Lin演唱，以深厚美聲唱出海洋的澎湃。電影以玻里尼西亞的毛利人為背景，講述受到大海祝福的Moana，與半神Maui共同展開冒險，踏上歸還「海洋之心」的冒險，祈求解除黑暗力量對大海的詛咒。

以大海冒險為故事主軸，卻無一刻不連結環境永續與保護，愛慕名利的半神Maui與愛護自然的Moana作為鮮明的對比，當Maui為了自我滿足而奪取海洋之母的寶石，惹得孕育眾生的神祇搖身一變化為釋放黑暗的惡魔。藉奇幻風格的筆法，寫出自然反撲的殘酷，當人類的私慾凌駕於自然平衡之上，大自然終將化為索命的惡鬼，承受代價的仍是人類本身。

《瓦力》

過度濫用地球資源，加速走向寸草不生的末世結局

2008年動畫電影《瓦力》，作為皮克斯第九部作品，以講述末日之後的科幻風格在動畫電影界獨樹一幟；由《海底總動員》導演安德魯斯坦頓執導，憑藉《瓦力》於2009年奪得奧獎最佳動畫片，並在2008、2009年諸多影展奪得獎項，可謂風靡美國動畫界一時的現象級電影。身為廢品回收機器人的WALL-E，因緣際會認識新型機器人EVE，在已無人居住的地球，開展一段異想天開的愛情。

荒蕪一人的地球，在毫無生氣的末日情景，只能看見堆得如山高的垃圾，其因出自毫無節制的消費主義。在這個時代，廢棄物回收的效率遠不如製造的速度，需耗上數百年分解的石化工業產品，終將成為地球的主宰。《瓦力》以消極、令人感到沮喪的背景，譜出一段超越物種的浪漫故事，但也向觀眾提出警告：毫無節制地濫用地球資源，都將加速地球走向寸草不生的末世結局。

《阿凡達：水之道》

以全新的角度，探討生命尊重與私慾的取捨

作為史詩科幻電影《阿凡達》的續集，同樣由詹姆斯卡麥隆擔任導演、製片，主要演員也沿用前集原班人馬。阿凡達系列作為美國電影的急先鋒，不斷挑戰在電影中結合新技術，在續作中，因大量結合水下真人捕捉的新技術，使製片預算及耗時不斷增加，但其艱辛也反映在成功的票房表現上，不僅繳出23億美金的驚人成績，也奪得該年奧斯卡最佳視覺效果獎。

在續集中，棲息於叢林的納美人被迫趕往大海，認識了潘朵拉星球的海洋文明；對於大海的尊重，當地住民與突猑（形似鯨魚）成為了難以分割的夥伴。基於《全球禁止捕鯨公約》的通過，全球已逐漸廢止商業捕鯨的行為，但仍有許多國家從事商業捕鯨，其中包含已開發國家日本；電影以全新的角度，連結捕鯨文化的殘忍，對於生命尊重與人類私慾間的取捨，一道道都是關於海洋環境保護的難題。

延伸閱讀

迪士尼第一位「特別不特別」的公主：《魔法滿屋》不完美的我們卻是最完整的一家人

獻給人生的皮克斯動畫──《靈魂急轉彎》：找尋活著的熱情，而非緊抓活著的目的

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 瓦力, 海洋奇緣, 阿凡達水之道, 電影, 環保

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