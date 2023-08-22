LG發表最新8款系列電視產品　要價近200萬元88吋OLED現身

▲LG在台發表旗下2023年最新電視系列，要價199萬元的88吋OLED電視現身。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓牌LG今（8／22）在台發表2023年最新電視產品，多達8個系列，包括8K OLED、4K OLED、4K QNED miniLED、4K QNED與居家美型電視Objet Collection，以及OLED Flex曲面多變系列，共有20款規格鋪天蓋地推出市場，欲滿足多種不同消費者需求，其中88吋螢幕的8K OLED Z3系列，單台要價199萬元，也刷新該品牌的頂規。

今年LG OLED系列螢幕技術升級搭載第六代alpha 9 AI影音處理晶片，配合智慧增亮引擎，強調可呈現更細膩有層次的畫面，且最高可讓畫面亮度提升70％；新一代QNED電視也搭載第六代alpha 7 4K AI影音處理晶片，可提升影像的亮度與細節。

而OLED G3系列的零間隙設計，與壁面幾乎零距離、易融入室內設計受到不少消費者好評，是品牌最熱銷的款式，佔去年銷售30%，今年推出55吋、65吋、83吋新款，售價從89,900元至299,000元不等；OLED 4K C系列也推出42吋、價格較易入手的款式，售價49,900元起。

LG表示，其新設計的的WebOS 23頁面，除可擁有個人頁面帳號，還能透過快捷介面找到個人喜愛的服務，包括量身打造的電影推薦、喜愛球隊近期的比賽概覽、各種客製化的設定通知。透過AI 個人化推薦可根據搜尋紀錄提供個人化的全新內容，另AI影像設定精靈，則可運算出個人偏愛的觀看畫質設定。

且支援「螢幕多重顯示」，能同時輸入兩個訊號原畫面，搭配LG Smart Cam 智慧視訊鏡頭可獲得視訊會議、鏡射動作對比等多樣化功能。搭配ThinQ AI將電視化身為家中家電控制樞紐中心，透過語音就能輕鬆開啟或關閉LG家電。

此外，與電視搭配的條型音箱（SoundBar），也推出全球首創的3.1.3聲道的SC9S，除了有3重空間環繞音效，還有3條向上打出的「天空聲道」，強調可從天花板反射聲音，達到多維度的包覆音場，還可配備OLED C系列專屬支架，讓整體視覺看起來清爽乾淨，並達到效果最大化，售價18,900元起。

▲三星6月在台發表旗下2023全電視、智慧型螢幕系列。

三星SAMSUNG今年6月也在台發表旗下2023年最新電視系列，包括高單MICRO LED、Neo QLED、OLED系列，以及美學、風格與可攜帶的The Freestyle微型智慧投影機等，其中首次在台灣市場現身的MICRO LED電視，以110吋大螢幕、近450萬元的開價插旗，也刷新在台電視售價的天花板。

開賣的首款110吋MICRO LED電視，搭載2500萬顆藍寶石基底微型LED，自體發光且能獨立控制色彩像素，營造層次分明的立體感，還可支援4個獨立訊號源播放，一個螢幕可分成4個畫面同時觀看，售價449萬9990元。

另一系列Neo QLED 8K除升級至64個AI神經網絡，今年也新推出43吋與55吋規格，滿足使用者家庭第二台電視需求。OLED電視則新增77吋規格，另受到風格族群青睞的The Frame美學電視，今年也首度與故宮合作，上架15幅故宮珍藏至藝術市集，讓使用者能將文物美學帶進家中。