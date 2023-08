周冬雨直角肩與美背全都露　鍊墜反戴太吸睛

▲Boucheron全球品牌代言人周冬雨大露美背拍攝「Go For Love In My Way」形象廣告。(圖/Boucheron提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

法國珠寶品牌Boucheron(寶詩龍)Quatre系列自2004年推出後,以自由穿搭為宗旨不斷翻新,探索羅緞直線刻紋(Grosgrain)、鑽石圈(Line of Diamonds)、巴黎飾紋(Clou de Paris)、和雙圈同心圓(Double Godron)的無限可能性,不同材質混搭或多個珠寶疊戴激盪出新火花,全球品牌代言人、大陸女星周冬雨在最新廣告即換上斜肩裝大露直角肩與美背,讓不同長度的3條鍊墜落於背上,成功吸引目光。



▲Boucheron Quatre Red系列領帶項鍊,202,000元。

周冬雨再發揮創意,將Boucheron Quatre系列耳夾轉為髮飾,為她側邊的髮辮增添光彩,戒指亦是寬窄版混搭,時髦極了,最吸睛的寬版戒為18K金、白金、玫瑰金鑲嵌鑽石與高精密紅色陶瓷戒指,單戴也極具分量感。





▲Boucheron Quatre Red系列領帶項鍊,202,000元。

▲Boucheron Quatre Red系列18K金、白金、玫瑰金鑲嵌鑽石與高精密紅色陶瓷戒指,319,000元。

以巨鑽設計著稱的英國珠寶商Graff(格拉夫),則邀荷蘭名模Rianne Van Rompaey拍攝最新形象大片,只見她換穿簡單輕鬆的白色坦克背心、黑色露腰裝,搭配蝴蝶系列珠寶,洋溢青春氣息,不難看出品牌想拓展新世代市場的企圖心,旗下蝴蝶結造型的Tilda’s Bow、Laurence Graff Signature和Wild Flower花卉造型珠寶,都是能走入日常的華美設計。



▲首次擔任Graff廣告主角的荷蘭名模Rianne Van Rompaey演繹蝴蝶系列珠寶。(圖/Graff提供,以下同)



▲荷蘭名模Rianne Van Rompaey佩戴Graff鏤空線條的蝴蝶珠寶,洋溢青春活力。