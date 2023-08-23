周冬雨直角肩與美背全都露　鍊墜反戴太吸睛

▲Boucheron全球品牌代言人周冬雨大露美背拍攝「Go For Love In My Way」形象廣告。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Quatre系列自2004年推出後，以自由穿搭為宗旨不斷翻新，探索羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（Line of Diamonds）、巴黎飾紋（Clou de Paris）、和雙圈同心圓（Double Godron）的無限可能性，不同材質混搭或多個珠寶疊戴激盪出新火花，全球品牌代言人、大陸女星周冬雨在最新廣告即換上斜肩裝大露直角肩與美背，讓不同長度的3條鍊墜落於背上，成功吸引目光。



▲Boucheron Quatre Red系列領帶項鍊，202,000元。

周冬雨再發揮創意，將Boucheron Quatre系列耳夾轉為髮飾，為她側邊的髮辮增添光彩，戒指亦是寬窄版混搭，時髦極了，最吸睛的寬版戒為18K金、白金、玫瑰金鑲嵌鑽石與高精密紅色陶瓷戒指，單戴也極具分量感。





▲Boucheron Quatre Red系列領帶項鍊，202,000元。

▲Boucheron Quatre Red系列18K金、白金、玫瑰金鑲嵌鑽石與高精密紅色陶瓷戒指，319,000元。

以巨鑽設計著稱的英國珠寶商Graff（格拉夫），則邀荷蘭名模Rianne Van Rompaey拍攝最新形象大片，只見她換穿簡單輕鬆的白色坦克背心、黑色露腰裝，搭配蝴蝶系列珠寶，洋溢青春氣息，不難看出品牌想拓展新世代市場的企圖心，旗下蝴蝶結造型的Tilda’s Bow、Laurence Graff Signature和Wild Flower花卉造型珠寶，都是能走入日常的華美設計。



▲首次擔任Graff廣告主角的荷蘭名模Rianne Van Rompaey演繹蝴蝶系列珠寶。（圖／Graff提供，以下同）



▲荷蘭名模Rianne Van Rompaey佩戴Graff鏤空線條的蝴蝶珠寶，洋溢青春活力。