fb ig video ETtoday search mobile

周冬雨直角肩與美背全都露　鍊墜反戴太吸睛

>

▲▼Boucheron,Graff 。（圖／公關照）▲Boucheron全球品牌代言人周冬雨大露美背拍攝「Go For Love In My Way」形象廣告。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Quatre系列自2004年推出後，以自由穿搭為宗旨不斷翻新，探索羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（Line of Diamonds）、巴黎飾紋（Clou de Paris）、和雙圈同心圓（Double Godron）的無限可能性，不同材質混搭或多個珠寶疊戴激盪出新火花，全球品牌代言人、大陸女星周冬雨在最新廣告即換上斜肩裝大露直角肩與美背，讓不同長度的3條鍊墜落於背上，成功吸引目光。

▲▼Boucheron,Graff 。（圖／公關照）
▲Boucheron Quatre Red系列領帶項鍊，202,000元。

周冬雨再發揮創意，將Boucheron Quatre系列耳夾轉為髮飾，為她側邊的髮辮增添光彩，戒指亦是寬窄版混搭，時髦極了，最吸睛的寬版戒為18K金、白金、玫瑰金鑲嵌鑽石與高精密紅色陶瓷戒指，單戴也極具分量感。

▲▼Boucheron,Graff 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Red系列領帶項鍊，202,000元。

▲▼Boucheron,Graff 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Red系列18K金、白金、玫瑰金鑲嵌鑽石與高精密紅色陶瓷戒指，319,000元。

以巨鑽設計著稱的英國珠寶商Graff（格拉夫），則邀荷蘭名模Rianne Van Rompaey拍攝最新形象大片，只見她換穿簡單輕鬆的白色坦克背心、黑色露腰裝，搭配蝴蝶系列珠寶，洋溢青春氣息，不難看出品牌想拓展新世代市場的企圖心，旗下蝴蝶結造型的Tilda’s Bow、Laurence Graff Signature和Wild Flower花卉造型珠寶，都是能走入日常的華美設計。

▲▼Boucheron,Graff 。（圖／公關照）
▲首次擔任Graff廣告主角的荷蘭名模Rianne Van Rompaey演繹蝴蝶系列珠寶。（圖／Graff提供，以下同）

▲▼Boucheron,Graff 。（圖／公關照）
▲荷蘭名模Rianne Van Rompaey佩戴Graff鏤空線條的蝴蝶珠寶，洋溢青春活力。

►劉冠廷卡地亞鑽戒套牢孫可芳　經典款1克拉約55萬起

► 宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛

關鍵字：

周冬雨, Boucheron, Graff

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

劉冠廷卡地亞鑽戒套牢孫可芳　經典款1克拉約55萬起

劉冠廷卡地亞鑽戒套牢孫可芳　經典款1克拉約55萬起

情書造型首飾助攻七夕表白　星月相隨設計甜蜜放閃

情書造型首飾助攻七夕表白　星月相隨設計甜蜜放閃

宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛

宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛

藏家買下1.7億香奈兒獅子項鍊大方借展　金高銀戴的珠寶同場秀 Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡 喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分 台北101鐘錶大賞祭出世界唯一作品　配最高享9%回饋太誘人 李銘順自爆私下接近「寶哥」懶蟲打扮　不敢替老婆挑珠寶 亮・珠寶／Karencici大露美背與男友相擁　同戴Tiffany鎖住彼此 風・Luxury／帝舵對錶4尺寸任選　寶格麗七夕限定款招搖時髦綠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面