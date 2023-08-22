有一種愛情叫劉冠廷和孫可芳，長跑14年「用好玩的方式相處就不會膩」

記者曾怡嘉／台北報導

七夕情人節真是個好日子，和孫可芳愛情長跑14年的劉冠廷，宣布結婚成功，兩人從學生時代相戀，陪伴彼此經歷成長，也曾以情侶身分一起出演過戲劇和舞台劇，對他們來說，和彼此對戲是很輕鬆自在的。

#和冠廷在對戲時最棒的就是我要做什麼都不會害怕

2022年兩人一起演出《聖筊》，私下是情侶，戲中卻是夫妻，被問到兩人對戲感想，孫可芳曾大方回應：跟冠廷在對戲時最棒的就是我要做什麼事我都不會害怕。

#這些年我們陪伴彼此經歷好多好多，就像魯夫從那時的超新星一路到現在那麼多

兩人從尚未出道就開始相戀，伴隨著彼此畢業、工作、進入演藝圈，兩人有一樣的背景，更能體諒另一方身為演員的辛苦，也是因為如此，劉冠廷就曾分享：這些年我們陪伴彼此經歷好多好多，就像魯夫從那時的超新星一路到現在那麼多。

▲（圖／翻攝自《聖筊》劇照）

#用好玩的方式相處就不會膩了

愛情長跑14年，很多人擔心感情會昇華成家人？孫可芳就曾透露兩人的相處秘訣就是彼此很愛開對方玩笑，用朋友的方式相處，自然不怕膩。

#戀愛也同時保有自我

孫可芳曾被問及自己的愛情觀，她曾分享自己是想要戀愛也想保有自己的人，不想因為戀愛而失去自我，仍保有空間追求夢想，做自己想要做的事情。