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吳姍儒生完「少女模樣」羨煞人　自豪保養3步驟就搞定

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▲▼吳姍儒 DARPHIN品牌活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳姍儒產後出席保養活動，肌膚狀態好比少女。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾怡嘉／台北報導

吳姍儒今（8/22）以朵法品牌大使出席療癒巡迴車活動，分享一站式的沉浸五感體驗之境，生完孩子後露面的她，仍然是一副少女樣，好狀態羨煞旁人，她分享無論是當少女或是當媽媽，保養都追求簡單搞定，效率第一。

吳姍儒直言自己保養首重效率，每天簡單三步驟就搞定，首先回到家會使用花梨木卸妝膏卸除彩妝，感受肌膚狀態，若是狀態還不錯，會選擇奢花露讓小金球中的精華都完整釋放肌膚，若感覺疲憊，則會選用24K小金瓶，精華油質地在臉上化開，能聞到多種花朵植萃香氣，讓緊繃心情都放鬆了下來，最後會搭配手部按摩，把臉上多餘水分排掉，讓水腫消除。

她加碼爆料寵愛自己的方式，除了保養好肌膚外，她也很喜歡認真整理家裡，她認為把家裡整理好，就好像把心也整理好了，自己在家時，會把音樂開到最大聲，使用各式各樣的清潔劑，打掃家裡來享受這個過程。

▲▼吳姍儒生完「少女模樣」羨煞人。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒保持肌膚身材有一套。（圖／品牌提供）

最近也迷上泡澡和運動，就是泡到很熱的時候去運動，運動飆汗到不行時再去泡澡，這樣連續兩輪後，再沖冷水，笑稱不僅能幫助新陳代謝，自己也瞬間清醒了。

▲▼吳姍儒 DARPHIN品牌活動。（圖／記者屠惠剛攝）

關於瘦身，她也強調多喝水的重要性，她的早餐多半是吃優格配水果，果糖早上吃不怕胖，優格打底之後，大概到了下午一兩點才會餓，午餐就是正常吃，飯、肉、蛋、魚都不忌口，但是都不加鹽調味，晚餐的話會陪先生吃一些，盡量不讓自己進入減重狀態，穩定情緒比任何節食方式更重要。

▲▼朵法活動。（圖／品牌提供）

▲朵法療癒巡迴車活動開跑。

關鍵字：

吳姍儒, 保養, 朵法, DARPHIN

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