忽略「夏季熱老化」小心老10歲！關鍵3招預防細紋斑點和粗毛孔

▲做好保養3階段，能幫助遠離「熱老化」危機。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@innisfreeofficial

全球暖化加劇氣候變遷，讓夏季高溫不斷攀新高，不僅熱到讓人體感不適，更會引發許多肌膚狀況。根據外媒報導，紫外線照射每15分鐘便會提高至40度，進而影響肌膚結構延伸出「熱老化」症狀，導致皮膚產生細紋、鬆弛和斑點、色素沉澱等問題，也因肌膚表層水分蒸發，降低皮膚保水能力，而變得乾燥粗糙，毛孔也可能因此擴大、肌膚更容易敏感。想預防熱老化，除了做好防曬，還要搭配「補水、降溫、修護」3大保養階段，讓你遠離夏季肌膚危機，讓肌膚維持健康光采。

1.隨時補充肌膚水分



肌膚佈滿細紋便是顯露老態的元凶之一，而造成細紋增生正是肌膚乾燥所導致，因此，像是使用噴霧化妝水或精華水，隨時替肌膚補足水分，對減緩肌膚老化相當有效。

2.即時降溫阻止傷害



若肌膚長時間處於高溫狀態，更容易引發種種肌膚問題，即時降溫鎮定便是對抗熱老化的方法之一，像是使用化妝棉濕敷、保濕面膜修護等都能有效降溫，讓水分停留在皮膚上同時帶走溫度。

3.夜間加強抗老修護力



夏季熱老化主要源自於紫外線的傷害，而預防老化關鍵便是從根本的保養做起，除了防曬不偷懶，加強夜間抗老保養、強化肌膚修護力也很關鍵。

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