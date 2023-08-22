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9成國人膳食纖維攝取不足！營養師公布「燙青菜營養圖鑑」

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▲▼營養師公布「燙青菜營養圖鑑」。（圖／Unsplash）

▲燙青菜的醬料是左右熱量的關鍵。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人經常外食，因為外食普遍蔬菜量都不夠，大家只要有機會就會點盤燙青菜來吃，那麼哪一種蔬菜的營養成分最高呢？營養師高敏敏表示，既然要加菜就要選低油高纖，膳食纖維高的青菜為優選。

營養師高敏敏特別整理燙青菜營養圖鑑，以100克數值為準（燙完約半碗的量），醬料以15克數值為準（約一湯匙）。

▲▼營養師公布「燙青菜營養圖鑑」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲營養師教你聰明挑選青菜。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

而在2020年衛福部公告中，同時新增了「膳食纖維參考攝取量」，以19歲以上的成人 每日膳食纖維建議攝取量大約落在20-38g（依照年齡、性別、活動量、總熱量攝取而有不同），以平均來說建議每日攝取量25-30g。

營養師高敏敏也分享，在大多天然的蔬果中，都富含膳食纖維，可以幫助腸道健康、增加免疫力，但是營養調查顯示，9成以上國人膳食纖維攝取不足，即便是每天按時排便，也不一定沒有宿便問題。

而且人體的免疫系統70％都分佈在腸道中， 腸道又有「第二大腦」的稱號，是因為腸胃跟大腦其實是會互相影響的，如果想改善腸胃健康，只補充益生菌還不夠，還要多吃讓益生菌生長的益生質。

她也補充，膳食纖維就可以幫助體內益生菌生長，所以當腸胃健康，心情自然會放鬆，多吃膳食纖維好處多多，保持排便順暢，其他像是良好的睡眠作息、適當的運動量都是讓腸道健康的習慣。

關鍵字：

燙青菜, 營養, 營養師

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