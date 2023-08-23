曾之喬仙氣長髮有秘訣　特搜「女神鬆柔髮」口碑品推薦

▲曾之喬女神般的鬆柔長髮是她的註冊商標。（圖／翻攝自FB/曾之喬、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

秀髮造型也是左右顏值的關鍵，曾之喬擁有一頭及腰長髮，蓬鬆柔順讓她舉手投足都仙氣爆棚，想要擁有想她一樣鬆柔頭髮並不難，趕快學習她的養髮秘訣，做個精緻女孩吧！

身為完美主義的髮控，曾之喬重視各種細節，洗完頭時頭皮清爽是必備，關鍵在於可否持續至第二天，她分享自己是偏油性肌膚，頭皮也是比較容易出油，所以如果洗髮精清潔頭皮的效果不夠力的話，對她來說洗了也幾乎等於沒洗。她很喜歡阿葵亞添加的檜木精粹，幫助徹底潔淨頭皮，也能讓蓬鬆髮根維持再久一些。

喬喬也分享養髮秘訣，包括頭髮洗2次，先使用控油型將頭皮油脂及髒污去除，再使用保濕型加強髮絲補水避免乾荒毛燥，最後搭配潤髮乳或髮膜來加強修護，養成一頭仙氣飄飄的長髮一點也不難。

▲阿葵亞 淨水賦活洗髮精（控油型），600ml，230元。

檜木精萃與淨味平衡技術讓頭皮深層潔淨持續清爽，控油型添加瞬吸油脂配方及薄荷精萃，幫助減緩頭皮出油、洗後沁涼爽快。

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳雙導修護髮膜，200ml，3,600元。

皇家蜂王乳雙導修護髮膜結合了柔滑滋潤的霜狀質地以及蜂蜜膠質地蜂蜜提供修護之力，而萃取自花朵所產出的護髮精油則展現光澤之力。

▲蔻羅蘭 豐盈量感乾洗髮。

亞麻籽萃取，能夠包覆髮絲、強化髮根，營造輕盈空氣感，粉膚色植萃米粉末、超親膚不結塊，快速吸附頭皮油脂、趕走扁塌，隱形粉末不易殘留。

▲BIO UP 根源強健豐盈洗髮精。

結合日本專利NEO17御髮科技和雞尾酒養護配方，多種天然草本精萃和高效美肌成分使頭髮充滿活力光澤，豐盈柔韌，尤其適合油性、細軟、容易扁塌的髮質，一整天感受如雲朵般的蓬鬆零油感。