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UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」推精品級新系列！A＆F首間概念店將開幕

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、達志影像

每次推出聯名系列都會掀起討論話題與搶購潮的UNIQLO，近日又帶來不少新驚喜，最受關注的是找來梅根皇室婚禮婚紗的設計師Clare Waight Keller，合作推出全新「UNIQLO：C」系列，從大衣、洋裝、寬褲到鞋包等配件，390元起就能入手精品級設計，勢必又將掀起一波熱潮；而美國休閒服飾品牌Abercrombie & Fitch（A&F）則是將於台中開設全台首間形象概念店，將引進完整男、女裝和童裝，讓人期待不已。

▲▼ UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO找來Clare Waight Keller聯名，推出全新「UNIQLO：C」系列。

UNIQLO太狂了！繼與精品品牌Marni、設計師Jil Sander與Jonathan Anderson合作後，設計師聯名系列又迎來新巔峰，這次找來為梅根（Meghan Markle）皇室婚禮設計婚紗、也曾為Givenchy、Chloé創意總監的頂級設計師Clare Waight Keller合作，更直接推出全新女裝支線「UNIQLO：C」，此聯名系列即將於9月15日開賣。

▲▼ UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」 。（圖／品牌提供）

▲全系列從服裝到鞋包等配件都有，最低390元起就能入手。

「UNIQLO：C」中的C不僅代表了設計師Clare的名字，也反映了全新系列中的多種靈感元素，包含好奇心（Curiosity）、對話（Conversation）、城市（City）、清晰（Clarity）、聯繫（Connection）和創意（Creativity），Clare Waight Keller以其柔和的設計風格、細緻的色彩運用以及現代感十足的剪裁，完美融合了舒適性與實用性。

「UNIQLO：C」全系列共推出34個品項，從外套、褲裝、裙裝、針織、洋裝等服飾單品，到鞋款、包包、帽子等配件全都有，價格落在NT$390～NT$4,990，完美詮釋「平價入手精品級設計」的定位。其中配有撞色格紋襯裡的經典風衣外套絕對是首要搶購目標，另外寬版長褲、緞面細褶拼色裙、繭形大衣、雪紡細褶印花洋裝，剪裁設計時也都注重舒適度。

▲▼ UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO再度推出日本設計師黑河內真衣子聯名系列。

除了與Clare聯名的全新「UNIQLO：C」系列，UNIQLO與日本時尚設計師黑河內真衣子再次攜手合作推出「Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023秋冬聯名系列」，此季迎來合作最終回！沐浴在金色秋日陽光下輕輕搖曳的田野是本季的靈感來源，結合設計師獨到的細膩剪裁風格，打造共19款既舒適又充滿感性的優雅單品。

▲▼ UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO聯名「梅根婚紗設計師」 。（圖／品牌提供）

▲好評狂賣的無鋼圈內衣再度回歸，還有透膚長洋裝等新品也不能錯過。

話題熱銷必囤貨的無鋼圈內衣這次以經典的溫暖奶茶色系溫柔回歸，絕對要搶起來；另外，本季也推出性感滿分的透膚長洋裝、3D織法舒膚羅紋側開衩長裙與網眼連身內衣等全新單品。全系列將在9月1日於UNIQLO網路商店與7家指定店舖販售，其中精選4款於全台店舖販售，部分單品10月下旬上市，最低只要200元起，快把握最後機會入手「最美內衣、居家服」新品。

▲▼ A&F首間概念店將開幕 。（圖／達志影像）

▲Abercrombie & Fitch（A&F）將於台中打造全台首間概念店。（圖僅為示意）

而曾掀起代購炫風的美國休閒服飾品牌Abercrombie & Fitch（A&F），雖於2021年由代理商引進台灣，但目前僅在台中、台南與林口購物中以「暢貨Outlet」店型為主。而近日終於宣佈，A&F將在台中LalaPort開設全台首間形象概念店，預計於9月上旬開幕。

據了解，形象概念店內部設計將比照今年7月在紐約第五大道開幕的新店風格，且店內會售有完整的男裝、女裝和童裝產品，讓消費者能有更多的購物選擇和更舒適的購物環境。

關鍵字：

UNIQLO, 聯名, Clare Waight Keller, 黑河內真衣子, Mame Kurogouchi, Abercrombie & Fitch, A&F

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