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選一張最有感應的卡牌　超準測驗抓出你的人格缺點

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記者李薇／台北報導

每個人都有獨一無二的個性，當然有好的一面，也有缺點，以下這個心理測驗，就可以找出你性格裡面最大的問題，讓你更了解自己為人處世的狀況。

Q：憑藉你的第一直覺，選出一張喜歡的卡牌。

▲▼心理測驗,心測,占卜,個性。（圖／小紅書）

A.

選到這張卡牌的你生活中充滿活力與熱情，做事情俐落乾脆，相對來說也比較執著完美，所以不喜歡拖泥帶水的狀況以及勾心鬥角的人，最大的個性缺點就是直來直往，所以很容易傷害到身邊的人，然後因為好勝心很強，為求表現有點不擇手段。

B.

選到這張卡牌的你是個個性沉熟穩重的人，結交朋友不喜歡泛泛之交，在人際關係上面都會保持適當的距離，各種長才、委屈都不會在別人面前聲張，可以說是做事很謹慎、心思縝密的人，但問題就是沒有安全感，其實心裡希望被接納，卻不敢踏出舒適圈，整體個性比較悲觀。

C.

選到這張卡牌的你是一個很活潑靈巧的人，面對各種事物都可以充滿變化，也很會解決難題，算是魅力十足的人，平時也很喜歡交朋友，熱愛千變萬化的新鮮事情，但只要一遇到壓力很大的事情，就會想要逃避，同時意志力不堅強、注意力也難以集中。

D.

選到這張卡牌的你自信心與好勝心都很強，為人懂得處世圓滑，你知道用成就來證明自己的價值，同時不會輕易流露內心的想法，又很渴望被周遭的人注目，缺點就是有點自戀，擔心自己不好的一面會被看穿，難以與人真誠相待。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 個性

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