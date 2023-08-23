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遠離憂鬱！提升幸福感的5件事情　多巴胺穿搭也能讓心情愉悅

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記者李薇／台北報導

多巴胺是一種重要的神經傳導物質，可影響一個人的情緒，負責大腦的情慾、感覺，將興奮及開心的訊息傳遞，除了照顧心靈需求之外，也可透過「獎勵方式」增加多巴胺在腦中的濃度，像是：運動、飲食、稱讚等等，以下5個快樂正能量哲學必須筆記，增強源源不絕的幸福感。

▲Lip Intimate Care,愛康,LYCIA,多巴胺。（圖／品牌提供）

TIPS 1：挑選鮮豔色彩的「多巴胺穿搭」

近期很常聽到「多巴胺穿搭」，這個詞是由美國時尚心理學家Dawnn Karen提出，透過五彩繽紛、鮮豔明亮的顏色單品為搭配，能刺激多巴胺分泌而改變心情，不只席捲全球，更成為今夏的時尚關鍵字，甚至許多人開始以此風格為穿搭特色。

▲Lip Intimate Care,愛康,LYCIA,多巴胺。（圖／品牌提供）

TIPS 2：給予身體充足睡眠

晚上睡覺時多巴胺的濃度降低，但到了早上起床時，大腦會釋放多巴胺使人清醒，維持整天的專注力與精神，然而如果你長期睡眠不足、熬夜，則會中斷這個節奏，造成精神不好，充足的睡眠可以幫助體內平衡多巴胺濃度，所以改善作息超重要，睡前也盡量減少咖啡因、使用3C產品。

▲Lip Intimate Care,愛康,LYCIA,多巴胺。（圖／品牌提供）

TIPS 3：多曬太陽

當人在曬太陽時，會刺激身體釋放血清素、多巴胺、β-腦內啡物質等等，增加幸福感，同時減少讓人懶洋洋、提不起精神的狀況，不管是季節的轉換，或是日照不足，都會影響多巴胺結合的元素數量，建議可以到戶外走走，曬曬陽光約10到20分鐘左右，只要加強防曬也能不曬黑曬老。

▲Lip Intimate Care,愛康,LYCIA,多巴胺。（圖／品牌提供）

TIPS 4：健康飲食、規律運動

充足的營養，才有原料合成多巴胺，可以多攝取蛋白質、豆類、魚類、奶製品，像是綠色蔬菜、胡蘿蔔、雞胸肉都是不錯的選擇。然而想要維持快樂激素的穩定性，也要記得避免高脂肪類的食物，同時搭配適當的運動，也能促進多巴胺分泌，即使是散步半小時，也有助於提高多巴胺。

▲Lip Intimate Care,愛康,LYCIA,多巴胺。（圖／品牌提供）

TIPS 5：與喜歡的對象親密接觸

與戀人接吻、近距離或是更親密的接觸，當下喜歡與亢奮的心情，大腦會分泌出源源不絕得多巴胺，給予大腦陶醉感、幸福感，更讓我們產生抒壓的效果。相反的，當我們感到不安、恐懼的負面情緒時，多巴胺分泌也會變得遲緩、停止。

【推薦單品】

＃Lip Intimate Care 益生元平衡私密潤滑液

▲Lip Intimate Care,愛康,LYCIA,多巴胺。（圖／品牌提供）

想與戀愛對象來場火熱熱的夜晚嗎？Lip Intimate Care專為女性健康打造「益生元平衡私密潤滑液」，做為幸福小幫手，水性質地無香味配方，不會破壞原有的生理機能與平衡，同時又可以享受親密接觸的快感，當然很推。

＃愛康 涼感潔淨慕絲

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還在用肥皂洗全身嗎？柔嫩的私密處更需要溫和的潔淨，pH值範圍在3.8至4.8之間的慕絲，直接使用就可以清洗得乾淨舒適，同時又不會過度破壞生態平衡，保持敏弱肌膚的狀態，同時帶有涼感的效果，更讓人清爽不濕熱。

＃LYCIA 親密潔膚紙巾－清爽薄荷

▲Lip Intimate Care,愛康,LYCIA,多巴胺。（圖／品牌提供）

除了沐浴清潔外，外出時刻也要隨時照顧私密肌膚，隨身攜帶親密潔膚紙巾，每次如廁後都能給私密肌膚多一層安心與保護，清爽薄荷的款式特別適合夏天使用，一抹立刻涼感的清新，可以讓人不再感受到悶熱不適。

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關鍵字：

Lip Intimate Care, 愛康, LYCIA, 多巴胺

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