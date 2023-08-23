遠離憂鬱！提升幸福感的5件事情　多巴胺穿搭也能讓心情愉悅

記者李薇／台北報導

多巴胺是一種重要的神經傳導物質，可影響一個人的情緒，負責大腦的情慾、感覺，將興奮及開心的訊息傳遞，除了照顧心靈需求之外，也可透過「獎勵方式」增加多巴胺在腦中的濃度，像是：運動、飲食、稱讚等等，以下5個快樂正能量哲學必須筆記，增強源源不絕的幸福感。

TIPS 1：挑選鮮豔色彩的「多巴胺穿搭」

近期很常聽到「多巴胺穿搭」，這個詞是由美國時尚心理學家Dawnn Karen提出，透過五彩繽紛、鮮豔明亮的顏色單品為搭配，能刺激多巴胺分泌而改變心情，不只席捲全球，更成為今夏的時尚關鍵字，甚至許多人開始以此風格為穿搭特色。

TIPS 2：給予身體充足睡眠

晚上睡覺時多巴胺的濃度降低，但到了早上起床時，大腦會釋放多巴胺使人清醒，維持整天的專注力與精神，然而如果你長期睡眠不足、熬夜，則會中斷這個節奏，造成精神不好，充足的睡眠可以幫助體內平衡多巴胺濃度，所以改善作息超重要，睡前也盡量減少咖啡因、使用3C產品。

TIPS 3：多曬太陽

當人在曬太陽時，會刺激身體釋放血清素、多巴胺、β-腦內啡物質等等，增加幸福感，同時減少讓人懶洋洋、提不起精神的狀況，不管是季節的轉換，或是日照不足，都會影響多巴胺結合的元素數量，建議可以到戶外走走，曬曬陽光約10到20分鐘左右，只要加強防曬也能不曬黑曬老。

TIPS 4：健康飲食、規律運動

充足的營養，才有原料合成多巴胺，可以多攝取蛋白質、豆類、魚類、奶製品，像是綠色蔬菜、胡蘿蔔、雞胸肉都是不錯的選擇。然而想要維持快樂激素的穩定性，也要記得避免高脂肪類的食物，同時搭配適當的運動，也能促進多巴胺分泌，即使是散步半小時，也有助於提高多巴胺。

TIPS 5：與喜歡的對象親密接觸

與戀人接吻、近距離或是更親密的接觸，當下喜歡與亢奮的心情，大腦會分泌出源源不絕得多巴胺，給予大腦陶醉感、幸福感，更讓我們產生抒壓的效果。相反的，當我們感到不安、恐懼的負面情緒時，多巴胺分泌也會變得遲緩、停止。

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