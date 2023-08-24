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風・Luxury／馬克華柏格很夠力！　搶到限量6只「錶王」工藝錶

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▲▼馬克華柏格名錶收藏 。（圖／翻攝IG）

▲馬克華柏格穿紫色上衣搭配的紫色錶款，為PP全球限量6只的Ref.5077/100G-058珍稀工藝錶。（圖／翻攝markwahlberg IG）

記者陳雅韻／台北報導

52歲好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）經常在IG分享健身、潮流穿搭等生活點滴，最吸睛莫過於他一只又一只的名錶收藏，總能與他的服裝色系完美搭配，且清一色是當年最新款式。日前他身穿紫衣搭配錶界罕見的紫色錶款，正是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）全球限量6只的珍稀工藝Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶。

▲▼馬克華柏格名錶收藏 。（圖／翻攝IG）
▲運用掐絲琺瑯與機刻雕工藝的PP Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

能購得PP數量僅有6只的珍稀工藝腕錶，足見馬克華柏格驚人的收藏實力，此款以紫色為主色調的Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶，運用掐絲琺瑯與機刻雕兩項工藝，描繪如波浪般的壯觀梯田景致。

▲▼馬克華柏格名錶收藏 。（圖／翻攝IG）
▲馬克華柏格另一只PP 2023年新錶為PP Aquanaut Luce 5261R年曆錶。（圖／翻攝markwahlberg IG）

▲▼馬克華柏格名錶收藏 。（圖／翻攝IG）
▲PP Aquanaut Luce女錶新增複雜功能5261R年曆錶，1,799,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

馬克華柏格不僅搶下PP數量稀少的珍稀工藝錶，今年新作PP Aquanaut Luce 5261R年曆錶也被他納入收藏，此款為Aquanaut Luce女錶的複雜功能錶，具日期、星期、月份與月相顯示，每年僅需在2月底調校一次，雖然是女錶款式，但玫瑰金材質配上灰藍色面盤與錶帶，中性風格依然吸引他。

▲▼馬克華柏格名錶收藏 。（圖／翻攝IG）
▲馬克華柏格一身綠衣搭配綠色面盤的勞力士今年新款Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶。

而換穿綠衣服，當然要配上綠面錶，馬克華柏格戴著勞力士（Rolex）今年亮相的Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶白色黃金及蠔式鋼錶，為新色薄荷綠面盤，除了時尚亮眼，功能也相當實用，其24小時偏軸盤固定紅色倒三角可指示第二地時間，並可輕鬆區分第二地時區的日與夜。

▲▼馬克華柏格名錶收藏 。（圖／翻攝IG）
▲勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶白色黃金及蠔式鋼款搭配薄荷綠面盤，526,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

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關鍵字：

風Luxury, 馬克華柏格, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, Rolex, 勞力士

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