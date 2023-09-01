adidas週年慶攻略「多巴胺穿搭」必收！芭比粉運動裝、話題鞋款跟上鮮艷熱潮

記者鮑璿安／台北報導

把快樂穿在身上，令人感到心情愉悅的超夯「多巴胺穿搭」成為近期大勢主流，adidas趁著週年慶期間帶來一系列色彩繽紛的時髦單品，利用粉嫩的GAZELLE BOLD 、STAN SMITH 話題運動鞋款和各種三條紋圖案服飾展開玩色熱潮，同時解鎖最划算採買攻略！

▲adidas趁著週年慶期間帶來一系列色彩繽紛的時髦單品，KOL示範多巴胺穿搭重點。（圖／品牌提供）

風靡歐美的多巴胺穿搭（Dopamine dressing）是由美國時尚心理學家Dawnn Karen 所提出，她認為穿上配色亮麗繽紛的服裝，能夠帶來明快活潑的生活態度，刺激多巴胺分泌而改變心情。adidas展現最前線潮流，請到KOL示範多巴胺穿搭重點，使用時下最熱門「芭比粉」打造One Tone單色美學，選擇Z.N.E短版短袖上衣搭配同色短褲、STAN SMITH 運動休閒鞋，超有少女心。而綠色系ADICOLOR 短版背心與短褲則有經典三條紋和 Originals Logo，為造型注入滿滿活力。

▲Z.N.E短版短袖上衣$1,490搭配同色短褲，STAN SMITH 運動休閒鞋$3,290。（圖／品牌提供）

▲綠色系ADICOLOR 短版背心$1,090與短褲，SUPERSTAR XLG運動休閒鞋$3,690。（圖／品牌提供）

第二個多巴胺魔法，就是大玩撞色搭配，原則就是要把握相近色構建層次感，例如桃粉色、粉橘色、淺黃色，或是湖水藍與天空藍，利用漸變色達成一致性，完全不突兀，還能營造協調感。把握這一搭配方式在日常穿搭中絕對不出錯。

閨蜜尤其適合撞色搭配，舉例橘色系LOUNGE 短版短袖上衣能夠輕鬆襯托好比例，與ADIFOM SUPERSTAR 雨鞋的鮮艷黃色構成完美融合，而湖水藍ADICOLOR 連身洋裝，三條紋圖案運動風與寬鬆版型的加持，營造濃濃街頭潮流感，從舒適度和色系上都能讓人愉悅。

▲多巴胺穿搭重點閨蜜撞色搭配 。（圖／品牌提供）

▲ADICOLOR 連身洋裝$2,090；GAZELLE BOLD 運動休閒鞋$4,090。（圖／品牌提供）

▲LOUNGE 短版短袖上衣，$1,090。（圖／品牌提供）

adidas週年慶陸續開跑，此時入手多巴胺配色單品最適合，今年以台北101運動時尚門市打頭陣，商品全面8折起，單筆消費滿$5,000即贈 adidas旅行袋乙個，滿$15,000加贈adidas戶外露營椅乙個，陪伴你在露營中享受休閒時刻，Originals門市則為商品全面8折起，單筆消費滿$6,000即贈Originals多功能頸枕乙個，滿$8,000加贈Originals旅行5件組乙個（贈品不累贈，數量有限，送完為止）。adidas各店點週年慶活動詳情請洽各門市。

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▲adidas專業運動直營門市週年慶資訊。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals直營門市週年慶資訊。（圖／品牌提供）

