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繼虞書欣後少女時代Tiffany被MOSCHINO簽下！　性感暗黑造型電翻

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記者鮑璿安／台北報導

MOSCHINO揮別任職10年的創意總監Jeremy Scott ，下一位新人選還未公開，但品牌已經有新面孔加入了，繼7月簽下大陸女星虞書欣成為品牌代言人後，最新宣布少女時代出身的成員Tiffany成為最新品牌大使，讓人期待雙方的精彩合作！

MOSCHINO在官方IG公開這一消息，「我們很自豪地宣布 Tiffany成為我們最新的品牌大使。她對音樂、電影和時尚各個方面的大膽獨特性與品牌的設計理念完美契合。」Tiffany則表示：「我很榮幸能成為MOSCHINO家族的一員。 我等不及有一趟刺激的旅程了。」

Tiffany將擔任2023年秋季廣告的主角，品牌搶先釋出雙方合作的形象照，Tiffany擁有極具魅力的深邃五官，佩戴戲劇效果的MOSCHINO項鏈，身穿網狀上衣出鏡充滿時尚影響力。MOSCHINO 2023 年秋季系列也別具紀念性，於今年2月在米蘭亮相，成為 Jeremy Scott執掌MOSCHINO的最後一場時裝秀，而他在3月就正式宣布退出品牌。

▲曹薇娟、多賢 。（圖／品牌提供）

▲曹薇娟、多賢 。（圖／品牌提供）

▲多賢身著品牌深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克拍攝形象照 。（圖／品牌提供）

近期Michael Kors則宣布韓團 TWICE 成員多賢成為品牌全球代言人，她身著品牌深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克拍攝形象照，手提Gigi Empire 深丹寧緹花大型托特包、Parker 深丹寧緹花金屬飾相機帝國包，略顯成熟氣息讓粉絲耳目一新。

關鍵字：

MOSCHINO, 少女時代, Tiffany

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