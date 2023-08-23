丹麥OYOY打造夢幻小孩房　法國PAPIER TIGRE讓喝水變時髦

▲OYOY正式入台，讓父母有更多小孩房居家單品選擇。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

打造夢幻小孩房是部分父母的心願，近期又有新貨可選啦，丹麥設計品牌OYOY正式入台，以簡約平靜的北歐設計風格，打造出耐看實用的兒童單品，無論是裝飾自家或送禮都很適合；法國潮流文具PAPIER TIGRE的玩味新品近期也在台灣推出，擁有玩心的大人味設計讓你在生活中享受童趣時刻。

國內代理歐美設計品牌的永新瓦，近期引進丹麥家居品牌OYOY LIVING DESIGN新品，其品牌特色在於以溫暖的設計力，讓居家布置兼具美感與故事性，主要分為MINI與LIVING兩大產品線，包括家具、家飾、餐具等品項，扣連童年的美好回憶，充滿療癒感與童稚感的圖案，讓大人在其空間中也能感受美好之風。

其經典商品包括以柔和的底色，搭配有鮮明色彩拼接的動物圖騰的地毯與掛毯，以細膩的裁縫與色塊展現角色個性，主題包括動物角色、地球、跳格子等，為即將來臨的秋冬季節增加更多空間溫暖，還有動物造型抱枕，精緻的作工加上超可愛的設計，就連長大後的大人都想來敗一波啊。掛毯售價3,280元起，抱枕售價1,480元起。

台灣選物nest巢・家居近期與法國潮流文具PAPIER TIGRE合作推出新品，以該品派的代表老虎圖樣，延伸至餐飲器具上，開發出多款生活用品品項，包括日本KINTO SCS 陶瓷濾杯、CAST AMBER琥珀色玻璃馬克杯、WATER BOTTLE 輕水瓶，與家居生活品牌TOAST熱銷款的「H.A.N.D 馬克杯」，丹麥皮革LIND DNA多功能皮革墊等。

把原本兼具質感與實用的單品，以PAPIER TIGRE年輕設計的法式風格結合，帶出比原商品更多有趣的元素，也呈現出多元時尚的歐洲氣息，單品售價300元起，8/23起於nest 巢・家居全台門市獨家販售，9月底前單筆消費滿1,500元，加送獨家設計PAPIER TIGRE手機支架。

同場加映：CuboAi智慧寶寶感溫片

台灣母嬰產品品牌CuboAi近期推出旗下新品「智慧寶寶感溫片」，以微小貼片搭載醫療等級溫度感測器，搭配特定APP使用，可隨時查看寶寶的即時體溫，且不用打斷睡眠，搭配智慧寶寶攝影機與寶寶好眠板一同使用，讓新生兒父母能更安心的隨時確認寶寶狀況。

其感溫片產品可即時偵測體溫，父母可在APP內自行設定正常體溫區間，體溫超出正常範圍時，會立即傳送通知，且能提供全天候偵測，比起以耳溫、額溫測量等方法，更不容易打擾熟睡的寶寶，感溫片採用專用雙面膠，厚度僅0.35公分，黏貼在寶寶身上，不到一分鐘即配戴完成，內建鋰電池可充電使用，售價2,199元。