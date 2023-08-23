金泰梨《惡鬼》戴的錶不到千元！　CASIO計算機錶勾起童年回憶

▲金泰梨、吳正世主演的韓劇《惡鬼》備受好評，金泰梨所戴的CASIO錶不到千元。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

記者陳雅韻／台北報導

由金泰梨、吳正世主演的Disney+夯劇《惡鬼》，講述被惡鬼附身的女人與看得見鬼的男人，共同揭開關於惡鬼的謎團，金泰梨轉換自如的演技大獲好評，劇中伴她度過迷惘、驚悚時刻的黑色錶款，是CASIO（卡西歐）勾起不少人童年回憶的計算機錶CA-53WF-1B，更驚人的是價格不到千元，還具兩地時間等實用功能。

▲金泰梨戴的CASIO CA-53WF-1B計算機錶，895元。（圖／CASIO提供）

在物價飛漲的時代，CASIO CA-53WF-1B計算機錶895元的定價讓不少錶迷大感驚喜，是金泰梨在《惡鬼》中的貼身配件，錶殼為樹脂材質，搭配礦物玻璃鏡面，具兩地時間、8位數計算器、計時碼錶、鬧鈴、12/24小時制切換等基礎功能。

▲金泰梨演繹Prada服裝，清麗脫俗。（圖／翻攝kimtaeri_official IG）

金泰梨在戲外則備受義大利品牌Prada青睞，受邀欣賞2023春夏女裝秀和2024春夏男裝秀，清麗脫俗的模樣成為全場焦點，而Prada熱門單品也走入她的日常，包括漁夫帽、簡潔包款，洩露她非常喜歡簡單素淨的色調，輕鬆穿搭出高級感。