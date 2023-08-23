業界曝唐吉訶德南港店「指標性意義」　大舉展店的時機到了

▲唐吉訶德Citylink南港台灣三號店開幕，現場熱鬧非凡。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本選物店唐吉訶德（DON DON DONKI）在台三號店「南港Citylink」，在8／22正式對外開幕，雖已經是台灣第三間門店，在開店前仍吸引數十位民眾排隊，想搶先進入嚐鮮，雖然有部分民眾覺得唐吉訶德裡面銷售的價格不如日本便宜，但業界人士指出，唐吉訶德每間店目前年營業額還是有破億元規模，且南港Citylink店也有一個重要性的指標意義。

唐吉訶德2021年首度來台在西門町開設獨立店，因當時適逢疫情期間國人無法出國旅遊，加上是首度插旗，引發排隊熱潮，連半夜凌晨都要排上3小時才能入場，隔年忠孝新生二店開幕，一開始也還是有不少民眾捧場，但逐漸趨於平靜化。

今年8月南港三號店開張，該門店為唐吉訶德首度進駐百貨賣場的門店，業界人士表示，以往唐吉訶德都是獨立店，獨立店的經營模式要單純許多，在百貨開店，要重新計劃與考量很多事情，包括進出口動線規劃、營業時間、貨物進出設計等，一旦模式確立，進駐百貨規劃的時間就縮短許多，「換句話說，之後就是唐吉訶德大舉展店的時候到了。」

台灣消費與逛街的人潮，大部分都落在百貨商場，像信義區的百貨群，或是可以一站購足的大型購物中心、Outlet等，通常都是民眾逛街的首選，像目前以小店聚集撐起來、人潮洶湧的南西商圈越來越少見，加上有商場願意談，唐吉訶德自然也會考量進駐百貨賣場的方案。

▲為強化三號店特色，店內引進鮮選壽司吧台，提供單點服務。（圖／記者黃克翔攝）

但百貨賣場受限於本身規格，唐吉軻德也不得不做出妥協，像南港店的350坪坪數，就是三間店最小的，且營業時間因應環境，也不提供24小時服務，動線也受到限制，紀錄片導演李惠仁就在Facebook上分享：「早上9點非營業時間去逛南港店，就遇到只有最右邊的電梯有開放使用，卻沒有清楚標示，致電客服也找不到人的『低級錯誤』」。

儘管還有提升消費者體驗的進步空間，但南港店仍是成功開幕了，還引進「鮮選壽司縮小版」、「日本零食裝到飽」、「美妝專區」等其他間沒有的獨家話題，日後也會以此門市為範本，大舉拓展在台灣的門市數，相信之後中南部民眾，很快就能等到唐吉訶德在自家生活圈落地開店。

▲唐吉訶德Citylink南港台灣三號店確立百貨合作模式，將加速在台展店速度。（圖／記者黃克翔攝）

目前唐吉訶德表示將於年底前開幕台中老虎城店、高雄大立百貨店，據傳台中老虎城店將於10月開幕，而全台最大、坪數達到千坪的高雄大立百貨店，日前傳出延宕消息，但目前仍預計在年底前開幕。