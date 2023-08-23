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台隆手創館開學用品特價5折起　無印良品文具滿3百現抵30元

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記者蔡惠如／綜合報導

暑假即將進入尾聲，開學季節來臨，生活選物店台隆手創館，針對開學相關用品推出優惠促銷，最低折扣可降至5折，護眼檯燈也有近6.4折促銷；無印良品也針對開學後學子衍伸的文具需求，推出滿額優惠，8月底前購買指定款文具系列，消費滿300元可現折30元。

▲居家通路開學季優惠。（圖／台隆手創館、無印良品提供）▲居家通路開學季優惠。（圖／台隆手創館、無印良品提供）

▲居家通路開學季優惠，KINYO多功能檯燈售價1,099元，特價699元。（圖／台隆手創館提供）

台隆手創館暑假期間推出眾多沁涼機能，及健康療癒美型新品，買氣提升近3成。為迎接新學期新氣象，針對學生族群的日常需求，也推出應援開學季優惠，指定商品5折起，包括以自然光色調補強的KINYO多功能檯燈，可作為手機立架及筆筒使用，且充插兩用無線設計，方便移動使用，售價1,099元，特價699元。

▲居家通路開學季優惠。（圖／台隆手創館、無印良品提供）▲居家通路開學季優惠。（圖／台隆手創館、無印良品提供）

▲KINYO 304不鏽鋼真空運動瓶，售價599元，特價299元；3C設備多功能專用支架，售價350元。（圖／台隆手創館提供）

還有補充水分必備的隨身水壺，650ml大容量設計，5.6公分超大口徑好清潔，除了能6小時保溫保冷，購買手搖飲還可折抵5元至10元環保回饋，原價599元，特價299元。此外，另有學生3C設備多功能專用支架，加強防滑設計、加倍保護，輕巧可折疊，放入書包不佔空間，也是開學時用的好物，售價350元。

▲居家通路開學季優惠。（圖／台隆手創館、無印良品提供）

▲植林木不易透色筆記本，5冊售價79元。（圖／無印良品提供）

MUJI無印良品近期也特別趁著開學前夕，推薦各式文具與事務用品，讓學生們可透過提前規劃來做好準備，讓開學第一天就能感受事半功倍的樂趣。並推出8／30前購買指定款文具系列，單筆滿300元即可現抵30元的優惠，讓學子的學習單品更有質感。

▲居家通路開學季優惠。（圖／台隆手創館、無印良品提供）▲居家通路開學季優惠。（圖／台隆手創館、無印良品提供）

▲自由換芯膠墨筆系列，單支售價29元；待辦事項索引便利貼，售價75元 。（圖／無印良品提供）

優惠單品包括使用植林木紙漿為原料，比再生紙所造成的二氧化碳排放量少、藥劑的使用量也較少的植林木不易透色筆記本，5冊售價79元；提供多種筆芯粗細，且透明的筆身設計，令顏色辨識一目瞭然的自由換芯膠墨筆系列，單支售價29元；附索引功能設計的便利貼，能方便辨識筆記本或年曆中，所黏貼位置的待辦事項索引便利貼，售價75元 。

關鍵字：

開學, 文具, 開學特價, 無印良品, 台隆手創館

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