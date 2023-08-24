韓韶禧胸前挖洞微性感　別3個童趣胸針迷死人

▲韓韶禧穿Versace綠色挖洞衣搭配Boucheron猶如熨燙布貼的Jack、飛蟬和三色堇珠寶胸針。（圖／翻攝xeesoxee IG）

記者陳雅韻／台北報導

以韓劇《夫婦的世界》小三角色走紅、被封為「最強小三」的南韓女星韓韶禧，是時尚圈炙手可熱的寵兒，今年她成為法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）全球品牌大使，她分享穿著Versace綠色高領無袖針織衫搭珠寶的美照，不僅胸前挖洞設計微露性感，再別上3件猶如刺繡熨燙飾章的珠寶，迷人極了。



▲韓韶禧以黑裝配上Boucheron超大尺寸項鍊鑲鑽石、錳鋁榴石與白水晶，相當搶眼。（圖／翻攝xeesoxee IG）

韓韶禧綠色挖洞衣別上的3款Boucheron胸針，視覺上像極了充滿童趣的刺繡熨燙布貼，事實上是貨真價實的華美珠寶，當中三色堇胸針開放式底座覆以珍珠母貝、玫瑰石榴石、粉紅石英和紫水晶，中央點綴黃色藍寶石；飛蟬胸針則完美呈現輕薄質感，鑲嵌綠玉髓、黃色藍寶石與鑽石，中央主石為2.14克拉碧璽；而靈感源自音源線的Jack胸針以鑽石密鑲搭飾漆呈現。她的另一套造型則戴上超大尺寸的Boucheron鍊環項鍊，誇張的設計卻十分輕盈，因為底座為鈦金屬，結合藍色、白色與黑色高精密陶瓷，再鑲嵌鑽石、錳鋁榴石與白水晶，非常搶眼。



▲韓韶禧拎Dior最新的Toujours 包款。（圖／Dior提供）

除了擔任Boucheron代言人，韓韶禧也是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）華麗代言陣容的一員，近期更與Dior緊密合作，拎著最新Dior Toujours 包款亮相，她再甜美、優雅、性感或神秘等多變風格中轉換自如，因此備受品牌青睞。

