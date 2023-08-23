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營養師教「減肥控糖」多吃7種食物！第5防便秘還能降膽固醇

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▲▼ 營養師教減肥控糖可多吃的7種食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享減脂控糖時期可多吃的7種食物，有助減肥還有益肌膚或身體健康。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

說到減肥，很多人都有聽過「三分動，七分吃」的說法，除了控制飲食的量外，吃什麼也很重要，吃對讓你瘦身效果加倍，吃錯小心越吃越肥！營養師Tun就在小紅書上分享，7種減肥控糖時很推薦吃的食物，有些食物除了有助於瘦身，對肌膚養護、改善便秘等也都很有益。

＃水煮（雞）蛋

水煮的烹調方式可以最大程度保留雞蛋原有的營養，雞蛋不僅是優質的蛋白質來源，還幾乎含有人體必需的所有營養物質，可以促進血液細胞合成，同時增強體質、調節免疫力。

▲▼ 營養師教減肥控糖可多吃的7種食物 。（圖／達志示意圖）

＃蒸番薯

番薯含有大量膳食纖維，這類型的膳食纖維在腸道內無法被消化吸收，但能刺激腸道蠕動，還可抑制黑色素的產生。

＃雜糧飯

雜糧飯富含多種維生素和礦物質，其中的膳食纖維可以減緩人體對碳水化合物的吸收，進而降低血糖反應，同時還能改善因飲食不均衡所產生的便秘。

▲▼ 營養師教減肥控糖可多吃的7種食物 。（圖／達志示意圖）

＃蔬菜

蔬菜可提供人體所必需的多種維生素和礦物質等營養物質，且熱量低、飽腹感強，豐富的膳食纖維還能為腸道菌群提供豐富的益生元。

＃小番茄

小番茄所含的蘋果酸或檸檬酸，有助於胃液對脂肪及蛋白質的消化，且低卡高纖，有助於減肥及血糖控制。另外，小番茄還富含維生素C、茄紅素等抗氧化物質，對肌膚很好，也有助於提升身體抵抗力。

▲▼ 營養師教減肥控糖可多吃的7種食物 。（圖／達志示意圖）

＃燕麥片

燕麥具有足夠的膳食纖維，容易產生飽腹感，同時能潤腸通便，能幫助預防便秘，適量食用，可有效幫助降低體內的膽固醇。

▲▼ 營養師教減肥控糖可多吃的7種食物 。（圖／達志示意圖）

＃藍莓

藍莓熱量低，且富含大量超強的抗氧化物，像是俗稱OPC的花青素，具有抗自由基、抗衰老作用，同時對眼睛和皮膚都具有一定的保護作用。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 控糖, 飲食, 食物, 營養師

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