香蕉才排第二！營養師曝「水果含糖排行榜」減脂期要留意

▲香蕉香甜可口，減脂的話挑選帶綠的香蕉較好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣炎熱沒胃口，有的人喜歡用水果代替正餐，但若在減重期可以吃水果嗎？營養師程涵宇分享，若在控糖中，建議挑選低糖低熱量的吃，營養師為大家整理夏季水果含糖排行榜，一起來看看自己愛吃的水果含了多少糖。

#第1名 榴槤 1瓣/糖18.4g/132Kcal（以100克計算）

營養師程涵宇分享，榴槤不僅是高熱量且含糖量也最高，減脂中盡量避免食用，榴槤除了含有必要的豐富碳水化合物外，比起其他的水果還含有更多的蛋白質及脂肪，膳食纖維含量也高，雖然吃起來甜但是是低GI水果喔！

#第2名 香蕉 0.7根/糖18g/85Kcal（以100克計算）

營養師提醒，越成熟的香蕉糖含量越高，抗性澱粉越少，因此建議糖尿病人、減重族群、高血壓族選帶綠色的香蕉，帶綠色的香蕉GI值低、膳食纖維高、糖含量低血糖較能穩定，且含有豐富抗性澱粉適合減重族群還能提供飽足感，豐富鉀離子有助於平衡體內鈉有助穩定血壓。

#第3名 釋迦 1/2顆/糖16g/104Kcal（以100克計算）

釋迦曾被BBC選為「世界10大營養食物」的第2名，雖然糖含量、熱量都較高，但營養價值也高，適量吃很可以，有著香蕉等級的鉀離子護心降血壓，釋迦鉀含量是芭樂的2.6倍，鈣是芭樂的2.2倍，維生素Ｃ含量是蘋果的34倍，一天吃1/3顆的釋迦即能達到成人一日維生素Ｃ的建議量。

#第4名 葡萄16顆/糖15.6g/64Kcal（以100克計算）

紫葡萄富含多酚抗氧化促循環，甜度高，建議連皮吃最好。

#第5名 龍眼 12顆/糖15.2g/72Kcal（以100克計算）

龍眼是夏季特產，甜甜又富含維生素C，能幫助蔬食朋友鐵質吸收，一次吃12顆淺嚐即可。

第6名 荔枝 5顆/糖14.1g/65Kcal（以100克計算）

含有高維生素C，能幫助抗氧化，促進膠原蛋白合成，除了甜度高之外，5顆就有65大卡要注意。

#第7名 鳳梨 0.1顆/糖11.6g/53Kcal（以100克計算）

鳳梨建議餐後吃，能幫助消化順暢，適量吃最健康。

#第8名 蘋果 1顆/糖11.1g/51Kcal（以100克計算）

含豐富槲皮素，能幫助抗氧化，連皮吃最推薦。

營養師也提醒以下2款水果每100克的糖低於10克，可以安心吃。

#第9名 芒果 2/5顆/糖9.8g/50Kcal（以100克計算）

芒果的維生素A比蘋果高60倍，是護眼好選擇。

#第10名 百香果 1.5顆 糖9.7g/64Kcal（以100克計算）

超高纖有助於腸道健康，加進無糖綠茶一起喝，酸甜滋取代含糖飲料最棒。