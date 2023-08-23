肌膚油水平衡最美！5款「油精華」推薦　養出穩定好膚質

記者曾怡嘉／綜合報導

只有乾肌需要精華油？用油保養容易長痘？要養出穩定的膚質，剛剛好的油水平衡很重要，回歸保養的初衷，健康的肌膚必須被賦予足夠的油分+水分，達到油水平衡，油之所以能保水,是因「油封」填充角質間隙。除日常保濕補水程序，油類保養也是強化肌膚屏障的最佳助手。

▲京城之霜 零重力平衡精華油，30ml，2,400元。

京城之霜推出100%純素保養油，以獲得歐盟COSMOS天然認證的布列塔尼石楠花、英國銀扇籽油萃取為基底，專為需要護理的壓力、脆弱、初老肌膚而設計，比水還輕盈的純淨質地，不論乾肌、混合肌、油肌、敏弱肌，都能安心使用。

▲ELEMIS 海洋膠原玫瑰微導精華，30ml ，3,750元。

以微流體雙載精油包覆科技，將英國有機農場清晨手摘、超過20種頂級玫瑰精華，以專利微流體製造技術透過晶球完美包覆， 以88%水質精華成分加上12%油質精華相成分完美調和，一抹滑順釋放雙載精油潤澤保濕與精華高能滲透的雙重養膚。

▲BIO UP 超逆引回彈黃金麴安瓶，30ml，3,480元。

結合了高奢24K黃金胜肽、雞尾酒專利配方，同時搭載德國CP5環肽駐顏科技，三大頂級抗老策略突破肌膚保養瓶頸，利用黃金微米載體來運輸活化關鍵因子，為肌膚注入豐富的營養成分，展現活力年輕的光采。

▲DARPHIN 金緻再生奢光露，30ml ，3,700 元。

精華油質地比油輕盈、比精華滋養，蘊含高達 95%來源天然的成分，更注入 3 種頂級花精萃,包括可延緩肌膚老化的水仙鱗莖精萃、能增強防禦力、抵禦環境傷害的雪絨花精萃、擁有抗氧化力的香根鳶尾花精萃，給肌膚全方位呵護。

▲EVE LOM 全顏逆時活膚精露，30ml，3,950元。

加入10種珍稀天然植物油，塗抹在肌膚上能幫助快速鎖水，同時以神經醯胺與維他命C，協助修護肌膚屏障，幫助提亮暗沉，同時減緩肌膚老化。