YG彩妝師教6個超實用化妝技巧！張元英微笑唇、柔焦腮紅這樣畫

▲彩妝師分享能讓妝容更精緻的6個超實用小技巧。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

明明很常化妝，還是覺得自己的妝感粗糙、底妝厚重，或是睫毛總是軟塌、結塊，怎樣都畫不出乾淨捲翹的太陽花睫毛？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民近日就分享了能讓妝感更精緻有質感的6個超實用化妝小技巧，從薄透底妝、黑眼圈遮瑕到近年來流行的微笑唇畫法一次告訴你，尤其是剛開始化妝的新手們一定要好好學起來。

＃薄透亮底妝



用粉底鏟或是刮刀沾取粉底液，垂直刮上臉，之後用海綿隨便拍，粉底都能輕薄均勻，再簡單定妝就能有好氣色。

＃口「橘」遮眼圈



拿出閒置的橘色系口紅，用棉花棒沾取點塗在想修飾的黑眼圈部分，再上粉底，輕鬆就能把發青的眼圈暗沉遮蓋住。

＃太陽花睫毛



每次刷出來的睫毛不是沒多久的軟塌下來，就是常糊成一團好顯髒？其實有個簡單方式就能刷出乾淨捲翹的睫毛。首先把睫毛夾翹，用睫毛刷沾取凡士林，並在手上蹭掉多餘的凡士林，再刷上睫毛，就能讓睫毛根根分明，接著再刷上睫毛膏定型，就能告別蒼蠅腿，打造出挺翹一整天的太陽花睫毛。

＃珠光眼影顯色法



眼影盤裡的珠光色，上了幾層還覺得不夠閃、不夠顯色？別擔心，先用定妝噴霧噴濕眼影刷，輕拍沾取眼影，就能讓顯色度立刻翻倍。

＃張元英微笑唇



先完成日常唇妝，用細節刷沾取陰影色眼影，在離嘴角2mm的地方向上勾出兩條斜線並暈染開，最後將透明唇蜜點塗在上嘴唇和下嘴唇中央，就能擁有張元英同款微笑唇。

＃柔焦腮紅



腮紅容易失手上太重？試試在腮紅上疊層蜜粉，也可以在沾取腮紅後，先沾取少量蜜粉再上臉，妝感立刻就像開了柔焦濾鏡，不僅能拯救過重的色感，同時也讓腮紅更輕透。