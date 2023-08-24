皮膚科醫師曝「長痘期保養」6大關鍵！忽略1步小心留痘疤

▲皮膚科醫師提醒，長痘期間的護膚程序要調整。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official

即使過了青春期，不少人還是有長痘困擾，時不時就會冒出幾顆痘痘，除了擦一些抗痘藥膏，這時候的保養該注意什麼？知名皮膚科醫師廖苑利就分享了長痘期護膚的6大注意事項，不僅能幫助肌膚儘快修復，也能避免留下難看又難消的痘印、痘疤，愛長痘的人快記好！

＃洗臉



廖醫師提醒，洗臉不要冷熱水交替洗，保持攝氏33度左右的無感水溫，並避開皂基潔顏品，使用弱酸性胺基酸潔顏品。皂基清潔力過度就容易造成皮膚天然保濕因子被破壞，洗臉後臉部容易發乾；而胺基酸的pH值與人體的pH值非常相近，高效清潔的同時也非常溫和。

＃加強保濕

當肌膚出現問題時，皮膚天然保濕因子不足，會使保濕能力下降，也就出現了乾燥、水油不平衡、屏障受損等狀況。這時就需要像是水凝霜這類能補水保濕，又能控油的面霜。

＃減少噴霧、化妝水的使用

化妝水、噴霧和收斂水的揮發性比較快，容易讓肌膚變乾，尤其有的噴霧、化妝水含有酒精成分，也會對皮膚造成過度刺激。

＃做好日常防曬

長痘的肌膚，本身屏障功能就有受損，對日光的敏感性會更強，太陽紫外線的照射就會更加重痤瘡引起的色素沉澱，遺留嚴重的痘印、痘疤。

＃使用功效保養品



長痘期使用的保養品首選含有杏仁酸、蘋果酸、A酸、果酸、水楊酸或茶樹成分的，酸類能加強代謝，減少皮脂生成堆積，進而改善一些出油問題。

＃正確敷面膜



廖醫師建議，痘痘肌盡量選擇安全係數高的保濕面膜或醫美面膜，且面膜一周最多敷2～3次。每天敷面膜的話，水分不斷地讓表皮層的角質細胞處於浸潤的狀態，對外界刺激的屏蔽變差，且會使表面脂質會流失，容易造成水合性皮膚炎。