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抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕

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▲▼ 營養師大推越吃越年輕的5種紫色食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲紫色食物含有豐富抗氧化成分，不僅養顏美容對身體也很好。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

食物有白色、紅色、綠色等各種顏色，但怕老、愛漂亮的人快開始多吃「紫色食物」！有著吸睛紫色外表的蔬菜水果，比起其他色彩蔬果含有更多的天然抗氧化成分，像是能防止衰老的花青素，小紅書上就有營養師大推以下5種營養價值高、又能幫助抗老防皺的紫色食物，讓你越吃越年輕，吃出凍齡美肌。

＃藍莓

藍莓富含天然花青素和維生素C，能幫助減少膠原蛋白分解，還含有多種維生素和鞣花酸等多酚類化合物，成熟的藍苺中更有超過15種花青素成分，可幫助改善肌膚暗沉，預防肌膚老化、彈力下降，還能增強抵抗力，且富含高纖維，糖分也低，對養顏美容、瘦身和調節生理機能都很有幫助。

▲▼ 營養師大推越吃越年輕的5種紫色食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃紫米

紫米含有豐富的膳食纖維，可預防排便不順，也更有飽足感，且紫米富含花青素、鐵、鈣、鋅、維生素B群，不僅能幫助抗衰老、維護肌膚組織，也能預防缺鐵性貧血症，對於心血管也有保健效果，非常適合女性、體虛貧血的人或孕婦食用。

＃茄子

茄子屬於高營養密度的食物，除了富含纖維，還含有豐富的蛋白質、維生素、鐵、鎂、鉀、葉酸等多種對人體有益成分，其紫色外皮更含有大量抗自由基的多酚類化合物與花青素，不僅抗氧化效果強，還能幫助保護腦細胞、增強微血管彈性，預防老化導致的記憶喪失或認知退化，是很營養健康的食物。

▲▼ 營養師大推越吃越年輕的5種紫色食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃葡萄

葡萄富含的花青素具有強大的抗氧化、抗發炎能力，可幫助清除自由基、延緩老化，讓肌膚更透亮、防皺，還能幫助改善過敏症狀。另外，葡萄還富含白藜蘆醇、類黃酮等多酚類化合物，也具有良好的抗氧化功效，可幫助保護肌膚，增強肌膚彈性，而且葡萄顏色越深，含有越多花青素與類黃酮，所以可盡量挑選紫色葡萄。

＃桑葚

桑葚也是莓果的一種，含有豐富的花青素、維生素C及類黃酮物質，更含有水果較少見的維生素E，抗氧化效果好，能保護細胞不受自由基損害，並滋潤肌膚、延緩衰老，還能緩解眼睛乾澀疲勞症狀、護腦益智、提升身體抵抗力，促進腸胃蠕動，有助減肥、降血脂、調整免疫力等多種作用，也因此被譽為「21世紀最佳保健水果」。

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關鍵字：

保養, 護膚, 紫色食物, 美容食物, 飲食, 抗老, 抗衰, 延緩老化, 防皺, 減肥

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