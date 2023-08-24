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睡多睡少都不好！網盤點女生變胖的「5個徵兆」　你中了幾個？

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▲▼網盤點女生變胖的「5個徵兆」。（圖／Unsplash）

▲睡眠質量好壞是影響體重的關鍵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

少吃也多動了，肚子還有大腿的贅肉還是不動如山？甚至體重還是慢慢往上升，《小紅書》分享一則女生開始發胖的徵兆，不少人都看了頻點頭，你中了幾個呢？

#就是睡不好

晚上該睡的時候不睡，早上該起床時起不來，現代人的通病就是睡眠質量不好，而睡不好也是發胖的原因之一，若你發現已經好一陣子睡眠品質低落，檢視一下最近是不是開始變胖了。

▲▼網盤點女生變胖的「5個徵兆」。（圖／Unsplash）

#每天都好累

因為睡不好，惡性循環覺得每天都很累，加上高壓的工作讓自己身心俱疲，事情總是拖到最後一刻才完成，要知道以上這些都可能導致身體變化，不知不覺讓你的食慾更旺盛，這樣一來不胖也難。

#最近愛上吃麵食

吃過多精緻澱粉的確會變胖，若發現自己越來越渴望吃麵食，而且吃飽沒多久就覺得餓，代表你的血糖波動大，這樣的確會提高變胖的可能性。

▲▼網盤點女生變胖的「5個徵兆」。（圖／Unsplash）

#嘴巴停不下來

因為晚睡，所以總是想吃點什麼東西，不管餓不餓都很依賴食物，如果沒有吃到東西，就覺得空虛落寞，若有以上徵兆，你可能屬於情緒性進食，先讓自己心情便平靜才是最重要的事。

#覺得嗜睡

在有睡飽8小時的狀況下，每天還是無精打采，就喜歡躺在家裡，這時候就要小心了，睡飽了還是累，也許正是你的脂肪在堆積。

關鍵字：

變胖, 徵兆, 檢視

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