BALMUDA微波烤箱The Range台灣售價曝光　預購現省6500元

▲精品家電BALMUDA微波烤箱The Range，正式公布在台售價，並推出預購優惠。（圖／BALMUDA、柯沃斯提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本精品家電BALMUDA微波烤箱The Range，超美的外型加上複合功能，是旗下討論度最高的產品之ㄧ，該產品最新款的20L規格，近期正式由代理商群光電子引進開賣，消息一出也在網路上引發討論，今（8／24）正式公佈在台售價為24,990元，9／4至9／25開放預購，期間也推出特別優惠，預購期內出手可省下6,590元。

日本BALMUDA在台灣消費者心中深植「精品家電」標籤，旗下最知名的產品莫過於售價近萬元的「夢幻烤麵包機」The Toaster，幾乎已經成為精品廚房的標配，而在2017年於日本上市的微波烤箱The Range，受到歡迎的顏值與簡單直覺的操作方式，成為不少對於居家有一定要求的消費者心中的夢幻逸品。

現正式在台開賣的The Range第二代最新規格，比起第一代內容量從18公升擴大到20公升，整體機身尺寸僅在長寬高擴大0.6公分至2.2公分，且將散熱孔由右側移至機身後側上方，大幅縮減放置時機身右側需要的10公分散熱距離，二代僅需在機身上方預留15公分的散熱距離即可，另烤箱加熱管也設計成隱藏式，增加了清潔上的便利。

而在台上市的版本除了採用全中文介面，也提供最多2年的產品保固，只不過在台售價為24,990元，比起有匯率優勢下的日本售價53,900元日幣、折合台幣約11,700元的價格，差了1萬多元，是頗考驗消費者的選擇難題。

對此業者也在9／4至9／25推出預購特價18,400元，比原定價整整優惠6,590元，此外預購期間憑發票上官網註冊，再享價值2,000元的巴狄尼絲莊園頂級初榨橄欖油500ml，以及Double Box 蒸氣微波保鮮盒900ml共2項贈品。

陸廠科沃斯近期也推出旗下最新掃拖機器人DEEBOT X2 OMNI，以方形設計打造機身，強調能垂直貼合牆壁邊角、提升清潔覆蓋，此外還有市場上唯一的嵌入機身的廣角半固態光達，讓高度僅有9.5公分，能更深入椅子與床下清潔，拖布抬升也提高為1.5公分，長毛地毯也OK，另外也提供55度熱水洗淨抹布功能，售價49,988元。





業者在即起至8／28也推預購優惠，只要先購買490元的預購券，從8／29起加入科沃斯ECOVACS LINE官方帳號，即享有新客優惠價，使用預購券現折2,000元之後，即可享預購優惠價格32,388元。