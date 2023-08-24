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Roger Vivier法國裝置藝術來台！「秋冬必收」逗號高跟鞋新進化、台灣限定粉登場

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記者鮑璿安／台北報導

法國鞋履品牌Roger Vivier 2023秋冬系列登場，選於台北 BELLAVITA 旗艦店帶來新品預覽，為讓人身臨其境感受法式工藝之美，不僅在店內呈現「Les Collages de M. Vivier」裝置藝術，本季的豹紋材質Virgule 高跟鞋、鱷魚皮質珍貴詮釋晚宴包系列，盡顯華麗本色。

▲▼ Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 「匠心工藝：拼貼藝術重現」展覽時間自2023年8月23日至9月24日 。（圖／品牌提供）

▲▼ Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Virgule 高跟鞋邁入60年，秋冬新款豹紋與蝴蝶結營造衝突美 。（圖／品牌提供）

今年正逢品牌代表作「逗號鞋跟」Virgule 高跟鞋邁入60年，本季的Virgule在材質和元素之間流轉，豹紋和冰粉紅色、黑白對比色等色調，甚至融入秋冬專屬的粗花呢絨布，為腳尖增添質感。清新爽朗的Denim丹寧系列也並非夏季專利，淺色的水洗丹寧材質於鞋履、包款與配件設計上，搭配珍珠或閃亮水晶鑽扣顯得年輕化許多。這回RV Monogram 系列更帶來了方扣的升級版，略帶復古韻味的方扣花紋針織襪靴以老花圖騰搭配高筒元素重回60年代Disco風情，可見品牌對於經典元素的嶄新詮釋。

▲▼ Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲RV Monogram 系列（左）；清新爽朗的Denim丹寧系列（右）以珍珠或閃亮水晶鑽扣增添亮麗色彩。（圖／品牌提供）

本季更跨足珍稀材質以鱷魚皮質珍貴詮釋晚宴包系列，Flower Strass Jewel 手提包金色寶石提把採用鍊條和水鑽混和的珠寶技術打造而成，綴以帶有豐富花卉細節的不對稱水晶飾扣。品牌特別為台灣打造限定款式，使用馬卡龍粉色為主軸，備受歡迎的平底Very Vivier 運動鞋結合方便穿脫的鬆緊帶設計，點綴粉色、水晶檸檬扣。Slidy Viv’ 水晶鑽扣涼鞋以RV Monogram 主題網紗刺繡緹花拼接亮面牛皮。

▲▼ Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Flower Strass Jewel鱷魚皮手提包 。（圖／品牌提供）

▲▼ Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲台灣限定款式，使用馬卡龍粉色為主軸的Very Vivier 運動鞋 。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO由新任創意總監Maximilian Davis帶出新的一頁，2023秋冬系列形象廣告以《新文藝復興主義》為名，與多幅烏菲茲美術館珍藏的畫作一同入鏡，構成往昔與今日的時尚交流，文藝復興時期的畫家如 Bellini、Veronese, Botticelli 的名畫風采，也可在這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋的設計裡一窺魅力，那雙1956年以18K黃金材質打造的金屬涼鞋，本季獲得新生，鞋款扭結元素甚至轉移到包款手柄上，可見時尚的古往今來、相互映襯。Hug 手提包同樣是過目不忘的單品之一，提供手提包以及軟袋版本，如擁抱形式的皮革搭扣為穿搭注入亮點。

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋是標誌性設計。

關鍵字：

Roger Vivier, 秋冬, 鞋履

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