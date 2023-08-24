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回家累癱連動都不想動？超強神器「秒速洗卸」同時搞定

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記者李薇／台北報導

妳一定都有那種時刻，就是回家之後累得什麼都不想做，連卸妝洗臉都覺得很麻煩，但現在不用擔心這件事情，因為以下就盤點多款可以一次完成卸妝與洗臉的好物，清潔完之後超級清爽，完全不黏膩，雙重功效一次搞定超棒。

＃AROMATHERAPY ASSOCIATES 潤澤潔面凍，100ml、售價2100元

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES,AA,RMK,資生堂,保養,洗卸合一,清潔,。（圖／品牌提供）

以天然芳療療癒人心的AROMATHERAPY ASSOCIATES，這次推出舒心平衡系列，以綠色質感瓶身設計，打開之後裡面果凍狀卸妝凝凍，其實是洗卸兩用的單品，可以幫助肌膚更完整的帶走老廢髒污與油脂，因為擁有覆盆籽油、角鯊烷等植物精油成分，使用起來自然清新的味道，讓人用過也被補充滿滿能量。

＃RMK 雙效潔膚凝膠，140g、售價1100元

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES,AA,RMK,資生堂,保養,洗卸合一,清潔,。（圖／品牌提供）

淺藍色的凝凍狀光是視覺就讓人覺得超療癒，擠出來如同果凍感的質地，塗抹到臉上竟然可以帶走臉部彩妝，同時又不會有黏膩感，連防水眼妝都可以一次卸除，重點是簡單推一推就能夠擁有乾淨清爽如洗完臉之後的膚況，超級厲害。

＃AROMATHERAPY ASSOCIATES 泡沫潔膚油，140ml、售價2200元

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES,AA,RMK,資生堂,保養,洗卸合一,清潔,。（圖／品牌提供）

跟卸妝凝凍屬於同系列的卸妝油，雖然是油狀命名，但其實用起來的感覺更像是精華，具有豐厚感的質地，使用起來完全不會摩擦臉部肌膚，而且一碰到水之後，立刻會轉化為泡泡，超獨特的技術洗完臉部超級水潤，而且不乾澀。

＃資生堂怡麗絲爾 彈潤鎖水雙效洗卸露，140ml、800元

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES,AA,RMK,資生堂,保養,洗卸合一,清潔,。（圖／品牌提供）

可以說是膠原蛋白的專家怡麗絲爾，把肌膚彈潤作為首要護膚關鍵，在之前推出的洗卸露，擁有精華般的滑順質地，塗抹到臉上之後，可以迅速帶走臉部彩妝，直接沖掉也能迅速乳化，比洗完臉更乾淨的呼吸感，當然用過回不去。

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關鍵字：

AROMATHERAPY ASSOCIATES, AA, RMK, 資生堂, 保養, 洗卸合一, 清潔

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