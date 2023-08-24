fb ig video ETtoday search mobile

Kendall Jenner裸身躺馬背最惹火畫面！搶看Stella McCartney冬季手袋率性優雅

>

記者鮑璿安／台北報導

時尚圈的步伐已經邁向冬季，Stella McCartney這次請到超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）出鏡2023冬季廣告大片，她裸身躺在馬背上展現強大表現力，讓人目光鎖定在阿帕盧薩馬斑點的提花圖案馬靴、Falabella迷你包等摩登新作，充分擁抱人類與馬共同的優雅姿態。

▲Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲Kendall Jenner化身新生代超模馬術師，演繹Stella McCartney2023冬季廣告大片。（圖／品牌提供）

因設計師Stella McCartney從小學習馬術，本季以「駿馬之力」 （Horse Power）為主軸寄託設計情懷，不難想像新品從表現手法至拍攝靈感上都離不開馬，在攝影師Harley Weir 的鏡頭中捕捉法國Camargue潔白鹽湖，Kendall Jenner化身新生代超模馬術師，身穿廓形鮮明的紅色套裝，開衩裙搭配西裝外套，Kendall站在鏡頭中央，身旁圍繞著駿馬，像是開啟一場無聲的對話。

▲Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲Kendall Jenner全身僅穿上阿帕盧薩馬斑點的提花圖案馬靴。（圖／品牌提供）

下個鏡頭中，Kendall乾脆躺在馬背上裸身出鏡挑戰性感極限，僅穿上阿帕盧薩馬斑點的提花圖案馬靴，手拎同印花Falabella迷你包款，配件造型前衛新穎。眾所周知STELLA McCARTNEY 是當代環保時尚的推手，Kendall手中包款即是純素鱷魚皮壓紋的Frayme，與標誌性的S-Wave手袋均取材自蘋果廢料，以現代摩登的廓形融入穿著。本季還推出了由真菌菌絲體和MIRUM®面料製成的配飾，可磨碎後、重返地球懷抱，真正實施環保意識與時尚態度共存。

▲Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲Stella McCartney Frayme。（圖／品牌提供）

▲Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲Falabella迷你包。（圖／品牌提供）

同時，FERRAGAMO由新任創意總監Maximilian Davis帶出新的一頁，2023秋冬系列形象廣告以《新文藝復興主義》為名，與多幅烏菲茲美術館珍藏的畫作一同入鏡，構成往昔與今日的時尚交流，文藝復興時期的畫家如 Bellini、Veronese, Botticelli 的名畫風采，也可在這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋的設計裡一窺魅力，那雙1956年以18K黃金材質打造的金屬涼鞋，本季獲得新生，鞋款扭結元素甚至轉移到包款手柄上，可見時尚的古往今來、相互映襯。Hug 手提包同樣是過目不忘的單品之一，提供手提包以及軟袋版本，如擁抱形式的皮革搭扣為穿搭注入亮點。

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋是標誌性設計。

關鍵字：

Stella McCartney, 冬季, Kendall Jenner

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

「不撒嬌就好命」星座女Top 3 ！第一名個性獨立嘴不甜　靠自己當女王

「不撒嬌就好命」星座女Top 3 ！第一名個性獨立嘴不甜　靠自己當女王

香蕉才排第二！營養師曝「水果含糖排行榜」減脂期要留意

香蕉才排第二！營養師曝「水果含糖排行榜」減脂期要留意

即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

選一張最有感應的卡牌　超準測驗抓出你的人格缺點 抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕 虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡 5個習慣讓你在生活中「默默破財」　戒掉一年存款增加很有感 營養師教「減肥控糖」多吃7種食物！第5防便秘還能降膽固醇 金泰梨《惡鬼》戴的錶不到千元！　CASIO計算機錶勾起童年回憶 減重新手好入門！「做3休1瘦身法」正夯　吃地雷食物也OK

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面