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IKEA推親子共廚新系列69元起　切菜變的安全又簡單

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▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著秋冬季節來臨，又即將迎接一系列節慶到來，IKEA推出以親子共廚為訴求的新系列TABBERAS，內有多款孩子也能一起使用的廚房好物，讓親子烹飪更有樂趣，部分單品含有小玄機，能讓孩子在幫忙做菜之時同時兼顧安全性，單品售價69元起讓親子歡樂回憶不缺席。

▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）

IKEA推出全新TABBERAS系列，創意又實用的廚房小物能讓下廚時光瞬間變得有趣又好玩，像是溫度高於體溫，就會變成可愛粉紅與黃色的TABBERAS隔熱手套，不僅提醒留意偏高的溫度，更像是一場魔術秀，同樣會變色的TABBERAS杯墊，能保護桌面，放上熱茶立刻變色為日常生活帶來驚喜。

▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）

而TABBERAS系列也推出多款孩子也能操作的廚藝神器，讓使用者享受親子共同下廚的樂趣，包括內容物不飛濺的TABBERAS附蓋沙拉碗，做完料理後即可蓋上保存食物，非常方便，同款刮刀具有25公分及20公分兩種尺寸，適合給小朋友使用，加上繽紛可愛的粉紫配色，一看就喜歡。

▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA推「親子共廚」TABBERAS新系列。（圖／品牌提供）

還有兩款讓孩子也能參與備料過程的安全刀件，TABBERAS刀/削皮器中的廚刀，刀片尖端採用圓頭，能避免刺傷或掉落時劃傷，把手尾端有貼心的圓弧邊緣設計，讓孩子拿刀時更穩固，也防止小手指滑到刀鋒受傷，食物切片器的堅固把手和長長刺針，可固定食材不移位，無論是孩子或廚藝新手都能更安全有效率的完成備料。

▲康寧小熊維尼系列餐盤。（圖／品牌提供）

▲康寧小熊維尼系列餐盤。（圖／品牌提供）

美國康寧餐具日前在台發表旗下新品，以小熊維尼為主題，且除小豬、跳跳虎、屹耳等設計之外，還有更多經典角色貓頭鷹、瑞比、袋鼠媽媽、小荳等夥伴也出現，一起參加維尼的秋日野餐派對，可愛又療癒的插圖在盤底或盤邊上，為餐食療癒感再加分。

▲康寧小熊維尼系列餐盤。（圖／品牌提供）▲康寧小熊維尼系列餐盤。（圖／品牌提供）

康寧餐具推出日本銷售排行第一，2023年度萌翻新品「小熊維尼-森林假期」系列餐盤，加入更多經典角色一起同行，是康寧餐具小熊維尼系列有史以來最豐富的角色設計，共推出6款造型餐碗、餐盤，包括8吋平盤、8吋深盤、10吋平盤、10吋分隔盤、500ml飯碗、290ml點心碗等最熱銷款式，誠意十足。

▲康寧小熊維尼系列餐盤。（圖／品牌提供）

聯名餐盤以野餐、派對等秋日適合的活動為主題，帶出滿滿的歡樂感，讓使用者在用餐的時候也能感染到一股歡欣的氣息，其插畫的細節都很精巧，黑白色系的單純感加上溫暖的筆觸，充分展現了小熊維尼的療癒之力。

業者表示，小熊維尼系列餐盤新品將於8／15於網路開始販售，新品上市期間推出組合與單品優惠，折數從4.3折至7.4折不等。

▲康寧小熊維尼系列餐盤。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IKEA, 親子共廚, TABBERAS

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