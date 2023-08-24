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即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

有些人在感情裡面敢愛敢恨，喜歡就喜歡，不愛就會立刻分手，但以下三大星座卻剛好相反，即使不愛也不會提前說分手，因為他們特別念舊情，覺得相愛過就不要傷害對方，在這方面心裡特別柔軟。

▲戀愛。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：牡羊座

牡羊座個性火爆，但在愛情裡面常常是口是心非的人，總是嘴上喊著分手，但心裡卻非常不捨，所以即使遇到不公平的狀態或是自己已經沒有留戀，也不願意放手，甚至還會希望求得對方原諒，寧願自己被對方拋棄，也不捨對方受傷害，特別容易心軟，一旦對方有困難的可能，他們就會回頭低聲下氣幫忙，因為離開會讓他們自責一輩子，乾脆耗著。

▲戀愛。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：金牛座

金牛座的人個性內斂、務實，雖然對愛情有嚮往跟幻想，但是卻往往不知道怎麼表達自己的心意，常常錯失很多桃花，所以，當他們一旦有對象之後，當然是捧手在手心裡面、任勞任怨的付出，一直守護這段愛情，即使自己可能已經對這關係沒有戀愛感，但責任總是在，他們也會付出好好相處，盡量不讓對方受到委屈與傷害，畢竟彼此相愛過。

▲戀愛。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：天蠍座

天蠍座的人看起來好像愛恨分明，不愛就不愛了，但其實心裡非常重感情，只是他們把那一面隱藏的很深，只給人看到冷酷、不苟言笑的一面，在談戀愛的時候，他們會付出全部的真心，冷漠都會變成熱情、被動也會變主動，所以在分手之後，就算已經不愛了，也不願意主動離開，很念舊情，曾經深愛過的人地位不會變。

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關鍵字：

星座, 天蠍座, 牡羊座, 金牛座, 占卜

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