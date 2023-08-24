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柯佳嬿買珠寶不報備　老公坤達敗精品「要先跟我討論」

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▲▼De Beers 。（圖／柯佳嬿）

▲柯佳嬿佩戴Metamorphosis by De Beers系列Spring春季套組亮相。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金鐘視后柯佳嬿今出席De Beers以四季變化為主題的Metamorphosis by De Beers高級珠寶展，連換春季與夏季兩套華麗珠寶，對於有多種佩戴方式的戒指特別感興趣，她表示若買珠寶不會與老公坤達討論，因為自己喜歡也負擔得起就可做主，反之坤達買高單價精品是否需報備？她毫不考慮笑著說：「我是建議要先跟我討論一下！」

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）

▲主鑽為2.78克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽Metamorphosis by De Beers系列Spring Masterpiece戒指，是全場最高價之作，217,100,000元。

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲Metamorphosis by De Beers系列Spring雙指戒指，2,620,000元。

今De Beers展出65件總值約16億元的珠寶，集結Metamorphosis by De Beers兩個篇章的作品，第一篇章為1月發表的Prelude套組，將四季元素濃縮其中；7月推出的第二篇章則有4隻破蛹而出的蝴蝶珠寶，以及4套春、夏、秋、冬作品，柯佳嬿所戴的春季珠寶靈感源自南非的原生花種帝王花，層層疊疊的花瓣輔以漸變色調，優雅迷人，此系列包括一款鑲嵌2.78克拉濃彩帶粉紅色的枕形切割紫鑽戒指，身價超過2.1億元，是全場最高價之作。

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲Metamorphosis by De Beers系列Summer Choker項鍊，主鑽是9.06克拉的枕形切割濃彩黃鑽，24,500,000元。

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲Metamorphosis by De Beers系列Summer Masterpiece鑽石與嵌套式戒指可轉換4種樣貌，44,100,000元。

浪花在沙灘上留下的漣漪、沙丘間古代菊石化石的螺旋形狀，啟發De Beers夏季珠寶創作，柯佳嬿尤其中意正面猶如蝴蝶結、側面呈現菊石螺旋狀的嵌套式戒指，因此款戒指可變化出4種佩戴法，能自由轉換簡潔、華麗等不同風格；品牌於工藝也有新突破，首度採用大明火琺瑯詮釋被風吹拂而下的落葉，打造秋季珠寶，有趣的是從項鍊、戒指、耳掛到手環，琺瑯部位皆可取下變化風格；冬季珠寶則以各式切工美鑽展現冰雪大地的冷冽感，焦點落在9795萬元的Winter冠冕，垂掛7顆可拆卸式巨鑽，氣勢非凡。

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲模特兒戴Metamorphosis by De Beers系列Summer Masterpiece蝴蝶結造型戒指1,635,000元，菊石化石戒指2,290,000元。

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲首次運用琺瑯工藝的Metamorphosis by De Beers系列Autumn項鍊，琺瑯處可取下，8,200,000元。

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲Metamorphosis by De Beers系列Winter冠冕頭飾，垂墜7顆深具分量的鑽石，97,950,000元。

同時間Dior也在台舉辦Les Jardins de la Couture高級珠寶暨腕錶展，靈感源自花園的Les Jardin de la Couture 系列首度登台亮相，當中Buisson Couture紅寶石項鍊，展現大小花朵錯落排列的姿態，鑲嵌紅寶搭配粉紅剛玉、紅色尖晶石、錳鋁石榴石，創造不同層次的深淺紅色調，主石則是橢圓形切割12.14克拉紅寶石，身價高達3億4500萬，為全場之最；此外，Dior也勇於開發珠寶新的可能，打造出鑽石腳踝鍊展現個性美。

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲模特兒戴Dior Buisson Couture紅寶項鍊，約345,000,000元。（圖／Dior提供）

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲Dior Buisson Couture紅寶戒指，72,000,000。

▲▼ De Beers,Dior 。（圖／公關照）
▲Dior鑲嵌111顆鑽總重8.85克拉鑽石腳鍊，9,500,000元。

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關鍵字：

De Beers, 柯佳嬿, Dior

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