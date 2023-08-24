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Jennie「愛心鏤空裝」超甜讓人淪陷！　踩厚底鞋逆天長腿鏡頭塞不下

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▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲韓天團BLACKPINK成員Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

記者鮑璿安／台北報導

韓天團BLACKPINK 《BORN PINK world Tour》世界巡迴演唱會近期來到美國拉斯維加斯追加演出，舞台造型方面自然要更新，成員Jennie穿上了小眾品牌ManéMané 愛心鏤空上衣，加上一雙厚底粗跟鞋將身材比例延伸到極致，腿長到鏡頭都快塞不下，甜美性感指數破表！

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie在拉斯維加斯場驚喜演繹西班牙設計師Miguel Becer所成立的品牌ManéMané服飾。（圖／翻攝自IG@Jennie）

BLACKPINK 演唱會的時尚影響力不可小覷，相較於精品反而選擇了許多小眾品牌，成為流行趨勢的推手，Jennie在拉斯維加斯場就驚喜上身了西班牙設計師Miguel Becer所成立的品牌ManéMané ，品牌主打的大膽剪裁和鮮艷配色恰好迎合當代審美，用於Jennie的舞台造型更起到一加一大於二的催化作用，這套藍白格紋背心使用了許多鏤空手法，加上分量感的肩帶增添層次，最具辨識度的設計細節當然是中央的挖空愛心，在甜美和性感間來回移動。

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG@Jennie）

▲Jennie 腳踩Nodaleto標誌性的厚底粗跟鞋，身材比例超好。（圖／翻攝自IG@Jennie）

Jennie演繹起來超有個人風格，紅色緊身短褲以及腳下義大利鞋履品牌Nodaleto標誌性的厚底粗跟鞋，搭配之絕妙，成功塑造出夢幻感，一雙長腿更是難以忽視，讓粉絲淪陷她的舞台魅力。

關鍵字：

Jennie, BLACKPINK, 演唱會

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