皮膚科醫師曝肌膚老化關鍵！黃金抗老成分HOLD住視覺年齡

▲養成良好的生活習慣，挑選有黃金抗老成分的產品，越早開始保養，越能HOLD住視覺年齡。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

抗老是愛美女性終身課題，但歲月無情，總會偷偷留下走過的痕跡，尤其25歲後，肌膚膠原蛋白開始加速度流失，加上環境、壓力或作息不正常等影響，往往讓人老的更有感。

▲25歲後膠原蛋白開始加速度流失，往往讓人老的更有感。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「沒化妝的時候，看起來很沒精神。」一名30up粉領族自覺肌膚少了年輕時水嫩ㄉㄨㄢㄉㄨㄢ的感覺，容易乾燥、毛孔更加明顯，上底妝時還要花心思填平，但最困擾的還是素顏膚色暗沉臘黃，氣色差又顯老；「現在拍照都一定要開美顏！」另一名大齡女子則感嘆，隨著年紀增長、皮膚漸漸變薄，彈力、緊實度大不如前，臉頰鬆垮垮，輪廓隱約下垂，眼周、額頭也冒出小細紋，只能靠濾鏡遮瑕疵來自欺欺人。

▲肌膚乾燥、紋路加深都是老化徵兆。

其實肌膚鬆弛、乾燥、冒細紋，膚色暗沉、毛孔變明顯，都是老化徵兆！別以為這是熟女專利，正值青春年華的你，也可能未老先衰。皮膚科醫師唐豪悅表示，遺傳基因決定老化程度，從父母身上就能看到自己以後老化從哪裡開始；再者，生活習慣也是原因之一，現代人平均睡覺時間約在晚上11點半到凌晨12點，其實都算晚睡；最後，戶外活動正夯，累積的紫外線傷害，同樣是造成老化兇手。

▲皮膚科醫師唐豪悅強調保養越早越好。

老化危肌無法逆轉，但能延緩，越早開始抗老保養，越能HOLD住視覺年齡。唐豪悅醫師強調「保養越早越好，永遠也不嫌早」，除了基本的睡眠充足、飲食均衡，防曬一年四季都要做足，還有擦保養品也很重要，選擇一些有效成分、適合自己肌齡的產品，就會是一個很完整的保養。

▲抗老保養應選擇成分有效、適合自己肌齡的產品。

凍齡贏在起跑點，保養要到位！但是抗老成分百百種，到底該如何挑選？唐豪悅醫師認為「緊緻度決定了90%的年輕感，輪廓決定了100%的高級感」，她特別點出3大有效成分：「24K黃金胜肽」刺激膠原蛋白生成，增加緊緻度；「德國CP5環肽駐顏科技」改善臉部線條，達到輪廓拉提的效果；「雞尾酒配方」結合α-GG 清酒菁純、黃金麴和酒粕等抗氧化成分，都有助於預防老化。

▲▼挑選有黃金抗老成分的保養品，由內而外激活年輕關鍵。

不想讓臉蛋暴露歲數，可以靠後天努力！養成良好的生活習慣，挑選有黃金抗老成分的保養品，由內而外激活年輕關鍵，全方位減緩老化進程與反應，老態OUT！擁有童顏不是夢。