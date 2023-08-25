最有機會脫單！2023年末桃花運最旺4大星座　金牛將等到優質對象

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvndrama.official

2023年已經過了一半，你是否還在尋尋覓覓另一半在哪、期待甜甜的戀愛？還單身的人也別氣餒，進入下半年有4個星座的桃花運開始走旺，尤其越到年末桃花越旺！微博擁有30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開年末桃花最旺的4大星座，不僅桃花多、質量也不錯，非常有機會脫單。

＃金牛座



雖然金牛座今年在感情部分的起伏比較大，沒有預期中穩定，但好在新月之後，金牛的桃花將迎來大反轉，屬於你們的優質桃花盛開月即將到來，且越到年底，愛情機遇就越好。所以不用因為先前在感情上的不順利，而降低自己的擇偶標準，也不要心急，越是能沉下心來等待，越有遇到優質對象的機會。

＃雙子座



雙子座在感情方面，總是把自己隱藏的太好，不敢輕易交付出真心，也容易對感情感到迷惘，而這次的新月會為雙子座帶來桃花運的好消息。雙子在長輩們面前的好感度會急速攀升，可能會在家庭聚會或去朋友家聚會時，被長輩介紹到合適的優質人選，到時候別害羞，可以大方地展現自己，才不會錯過好緣份！

＃處女座



新月過後，處女座的異性緣會上升，會有不少桃花不請自來，將有機會體會到怦然心動的感覺，或是在毫無心理準備下，戀情就從天而降的喜悅。尤其靠近年底時，可特別留意能助你一臂之力的貴人，其中感覺很契合的年長異性對你們的幫助最大，也較容易擦出愛情火花，但注意不要要求過多、設立太高標準，以免錯過有緣人。

＃天蠍座



新月會讓天蠍座的感情出現一些變動，但別擔心，這會是好的變動，會讓你們有更多的機會能認識新朋友、新對象，並讓周圍的人看到你的閃光點。在接下來的這段時間裡，天蠍對異性的吸引力會急劇上升，如果能放開自己，並在穿搭打扮上多花點心思，就不用擔心沒人示好或追求，只要不被過往的經驗和他人誤導，天蠍在年底脫單的機會就會很高。