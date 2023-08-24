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營養師教吃「彩虹飲食」5色食物！　吃出健康還能美肌抗老

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▲▼ 營養師教彩虹飲食法 。（圖／達志示意圖）

▲營養師教「彩虹飲食」，推薦每天要吃到5類食物。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

有句英文諺語說「You are what you eat」，意指你吃下的每一口食物，都會體現在身體上，營養師周麗就表示，吃對食物，能讓身體健康、肌膚好，人也漂亮；而吃錯了，可能會導致內分泌失調、氣色差，感覺身體各處都有問題。她就推薦照著「彩虹飲食」吃，每天盡可能吃到5種顏色，就能幫助保證補充到身體每天所需的營養成分，吃出健康還讓女生越吃越美。

▲▼ 營養師教彩虹飲食法 。（圖／達志示意圖）

＃綠色食物

像是菠菜、油菜、韭菜、空心菜、青花菜、奇異果等，含有豐富的維生素K，對女生的骨骼健康很有幫助，也富含膳食纖維、葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素等，可提升代謝、幫助減肥。

＃橙黃色食物

像是胡蘿蔔、南瓜、番薯、甜椒、柑橘、芒果等，橘黃色食物含有豐富的胡蘿蔔素和葉黃素。胡蘿蔔素可在體內轉化為維生素A，維護視力健康、保護皮膚，而葉黃素，也可以保護視力，兩者都是可以讓眼睛維持晶亮、健康的好幫手。

▲▼ 營養師教彩虹飲食法 。（圖／達志示意圖）

＃紅色食物

像是番茄、甜椒、莧菜、櫻桃、草莓、西瓜等紅色食物，含有豐富的茄紅素、維生素C和葉酸。其中茄紅素是一種強力抗氧化物，有助於緩解夏天的皮膚曬傷、對抗自由基；維生素C能促進膠原蛋白的合成；葉酸則有助於備孕和心血管健康，全都是變美、促進健康的元素。

▲▼ 營養師教彩虹飲食法 。（圖／達志示意圖）

＃紫黑色食物

像是紫甘藍、茄子、木耳、藍莓、葡萄、桑椹等，都是抗氧化、抗衰老的好選擇，紫黑色食物含有的花青素，抗氧化能力非常強，能減少造成衰老的元兇「自由基」，想要衰老來得慢一點，平時可以多吃些紫黑色的食物。

＃白色食物

像是銀耳（白木耳）、蘑菇、山藥、燕麥等白色食物，膳食纖維含量豐富，多醣體含量也很高，對於調節免疫力有一定的作用。

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關鍵字：

彩虹飲食, 彩虹食物, 飲食法, 食物, 秘訣, 營養師

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