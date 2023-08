營養師教吃「彩虹飲食」5色食物！　吃出健康還能美肌抗老

▲營養師教「彩虹飲食」,推薦每天要吃到5類食物。

記者張毓容/綜合報導 圖/達志示意圖

有句英文諺語說「You are what you eat」,意指你吃下的每一口食物,都會體現在身體上,營養師周麗就表示,吃對食物,能讓身體健康、肌膚好,人也漂亮;而吃錯了,可能會導致內分泌失調、氣色差,感覺身體各處都有問題。她就推薦照著「彩虹飲食」吃,每天盡可能吃到5種顏色,就能幫助保證補充到身體每天所需的營養成分,吃出健康還讓女生越吃越美。

#綠色食物



像是菠菜、油菜、韭菜、空心菜、青花菜、奇異果等,含有豐富的維生素K,對女生的骨骼健康很有幫助,也富含膳食纖維、葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素等,可提升代謝、幫助減肥。

#橙黃色食物



像是胡蘿蔔、南瓜、番薯、甜椒、柑橘、芒果等,橘黃色食物含有豐富的胡蘿蔔素和葉黃素。胡蘿蔔素可在體內轉化為維生素A,維護視力健康、保護皮膚,而葉黃素,也可以保護視力,兩者都是可以讓眼睛維持晶亮、健康的好幫手。

#紅色食物



像是番茄、甜椒、莧菜、櫻桃、草莓、西瓜等紅色食物,含有豐富的茄紅素、維生素C和葉酸。其中茄紅素是一種強力抗氧化物,有助於緩解夏天的皮膚曬傷、對抗自由基;維生素C能促進膠原蛋白的合成;葉酸則有助於備孕和心血管健康,全都是變美、促進健康的元素。

#紫黑色食物



像是紫甘藍、茄子、木耳、藍莓、葡萄、桑椹等,都是抗氧化、抗衰老的好選擇,紫黑色食物含有的花青素,抗氧化能力非常強,能減少造成衰老的元兇「自由基」,想要衰老來得慢一點,平時可以多吃些紫黑色的食物。

#白色食物



像是銀耳(白木耳)、蘑菇、山藥、燕麥等白色食物,膳食纖維含量豐富,多醣體含量也很高,對於調節免疫力有一定的作用。