氣墊除了上妝還要養膚！奢寵千金妝早就是定番

記者李薇／台北報導

氣墊粉餅不僅是要打造絕美妝容，現在更重要的是「上妝即養膚」，蘊含更多保養成分的底妝，同時又要擁有遮瑕度，才是定番設計！以下就盤點多款厲害的養膚氣墊，想時刻擁有好膚質當然必選。

＃PAUL & JOE 糖瓷絲潤精華氣墊，售價1770元

想要打造現在最夯的「奢華千金風」，底妝不僅要能遮蓋住瑕疵，淡淡光澤更是幼態關鍵，因為好人家的女兒肌膚絕對不會暗沉蠟黃，以隔離乳風靡女孩市場的PAUL & JOE，推出全新糖瓷絲潤精華氣墊，裡面擁有90%的高濃度精華，打造奢華Rich Baby肌膚，上妝立刻打光，同時又可以提亮膚色，創造均勻好膚況。

＃YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅

YSL把品牌經典V字皮革設計，運用在氣墊粉餅上，黑色帶有些許光澤的設計，搭配金色立體大LOGO，看起來似乎跟之前的款式差不多，雖然樣子沒有改變，但其實整個粉盒都變更薄，直接因應現在小廢包當道的潮流，金色卡扣也換成磁吸式，讓外觀更為一致，完全沒有視覺阻斷感，內含的氣墊粉蕊則是把保養成分更拉高，同時保有遮瑕度，讓人一拍即能擁有美肌濾鏡。

＃PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅，15g*2、售價1200元

最瘦小資女喜愛的PONY EFFECT旗下擁有最多保養成分的氣墊粉餅，裡面蘊含高濃度植萃精華油、高保濕獨家花瓣狀親膚粉體，上妝立刻打造出細緻水光感肌膚，自帶美拍光圈超亮澤，一拍澎潤飽滿，二拍更持續遮瑕不厚妝，真的是脫罩必備。