信義區出現抓鈔機！　海尼根城市遊樂場啤酒特調免費飲

▲海尼根在信義區打造快閃3天的城市遊樂場。（圖／海尼根、台灣麒麟提供）

記者蔡惠如／台北報導

啤酒品牌海尼根與知名桌遊「MONOPOLY地產大亨」聯名，在信義區ATT4FUN廣場前打造「Good Times Square」城市遊樂場，讓民眾走入具型MONOPOLY場景，體驗初秋歡樂的High感，還有超狂「抓鈔機」讓你在裡面有如美夢成真，僅在8／25至8／27這周末快閃3天，只要年滿18歲的民眾，都能體驗扮演啤酒大亨的紓壓之旅。

因應品牌150周年，海尼根特別與MONOPOLY合作推出跨界聯名活動，7月中下旬海尼根LINE官方帳號搶先開通線上版遊戲，在短短3天就累計達2萬人次參與，本次更大手筆的在信義區打造實體沈浸式遊樂園，還有超時尚的360度方形吧台，請來亞洲最佳酒吧第10名的AHA Saloon坐鎮，在現場各站完成指定任務，還可免費兌換海尼根150周年啤酒特調。

年滿18歲的民眾，只要依照活動規則打卡上傳，就可參加指定任務活動，且可體驗韓式拍貼機、抓鈔機等獨特關卡，進入瘋狂「抓鈔機」只要在指定時間內抓到一張以上特別的鈔票，就有機會獲得多功能摺疊購物車、雙人椅、霹靂腰包、紀念冰桶、紀念杯、手環等，且不定時還會釋出意外獎品，如同地產大亨時會出現的驚喜元素。

而在遊戲中獲得的兌換券，也能在「Good Times Bar」兌換海尼根官方特調，本次以「一口氣環遊世界」為主題，推出22款具有各地風情的啤酒特調，包括台灣的台北啤兒綠茶，韓國的首爾燒酒，日本的東京Highball，泰國的曼谷冬蔭功湯，新加坡的美祿風味啤酒等，基底均由海尼根經典原味、Silver星銀與0.0零酒精調製，獨特風味只有3天限量快閃。

台灣麒麟啤酒曬照抽獎活動也進入最後倒數，8／25晚上11：59前，至Bar BEER 官方臉書指定貼文下分享自己和節慶罐的照片，就有機會抽中限量節慶罐禮盒組。禮盒內不但一次集齊８款節慶罐，還有台味彈珠台和節慶徽章磁鐵，邊喝邊玩彈珠，無論到哪裡開趴都超有節慶感！

麒麟啤酒2023年以「走進在地探索Bar！」為主題，請到台劇《人選之人》的主視覺藝術家李漢強，以強烈風格設計出台灣8款限量「台灣節慶罐」，讓你從視覺就能感染滿滿節慶歡樂感受，在10月底前還推「登錄發票 抽好禮」活動，周周抽Line Points、拉桿推車、旅行肩背包與Bar罐立體造型悠遊卡，最後加碼再抽GoPro HERO 11和手持漂浮棒。

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