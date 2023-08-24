DAMIANI雛菊珠寶靈感源自時尚王后　立體動物手環更搶戲

▲模特兒演繹DAMIANI Margherita高級訂製珠寶熱情之花雛菊鑽鍊，7,300,000元。（圖／Damiani提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明年將歡慶100周年的義大利珠寶品牌DAMIANI，今在台發表Masterpiece Margherita瑪格麗特高級訂製珠寶，搶先帶領收藏家回溯品牌經典元素、義式風情與精湛工藝，由小雛菊圖騰構成的華美項鍊、戒指與耳環靈感源自1900年代初期時尚指標人物--義大利王后瑪格麗特，以她之名的花卉雛菊創作珠寶，大小不一並錯落排列的手工打造小花鑲嵌白鑽與黃鑽，花瓣之間點綴祖母綠增色，洋溢青春活潑氣息。





▲DAMIANI Masterpiece Margherita高級訂製珠寶熱情之花雛菊鑽石戒指，1,050,000元。



▲DAMIANI Masterpiece Margherita高級訂製珠寶珍稀之花雛菊珍珠耳環1,200,000元，手環2,010,000元。

另一款Masterpiece Margherita高級珠寶則以鑲滿美鑽的小雛菊，搭配日本Akoya珍珠，創作三排式串珠手環與垂墜式的珍珠耳環，優雅迷人；若偏好大膽設計，DAMIANI Animalia動物系列是最佳選擇，各種亮麗色彩的珍珠魚皮手鐲上，停駐著鑲嵌彩色寶石的蜻蜓、貓咪、鸚鵡、蝴蝶、蜘蛛等立體動物或昆蟲，且每一款均為可轉換式設計，主角可取下作為胸針或吊墜佩戴。



▲DAMIANI Animalia時尚動物園系列藍色珍珠魚皮蜻蜓手鐲，1,780,000元。



▲DAMIANI Animalia時尚動物園系列紫色珍珠魚皮鸚鵡手鐲，3,080,000元。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也有不少姿態生動的動物或昆蟲珠寶，今年創作鑲嵌美鑽與海藍寶的Cicada雪蟬戒指，精緻細膩的蟬翼展現精湛工藝，品牌同時打造鏤空線條的雪蟬造型鍊墜，配上點鑽的纖細白金項鍊，相當秀氣。



▲Boucheron推出鑲嵌美鑽與海藍寶的Cicada雪蟬戒指。（圖／Boucheron提供，以下同）



▲Boucheron鏤空線條雪蟬項鍊與鑲嵌海藍寶的戒指。