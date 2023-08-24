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減重新手好入門！「做3休1瘦身法」正夯，吃地雷食物也OK

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▲▼減重新手好入門！「做3休1瘦身法」正夯 。（圖／Unsplash）

▲「做3休1瘦身法」較有彈性，減重新手也好入門。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

瘦身比的是毅力決心，健康飲食是一場持久戰，不少人執行168斷食法無法持續就是因為「時間」，16個小時空腹有難度，而營養師夏子雯分享的「做3休1瘦身法」，簡單來說就是連續3天適量進食，隔天可選定一餐盡情吃，即便是地雷食物也OK！

「做3休1瘦身法」就是連續3天採適量進食，隔天可選定一餐盡情吃，持續減重的3天，進食時間限縮在8小時內，而第4天可以選擇一餐吃NG食物。

▲▼減重新手好入門！「做3休1瘦身法」正夯 。（圖／Unsplash）

它和168斷食法有很大的不同點，168斷食法在不能進食的16個小時內，只能飲用無糖的氣泡水、黑咖啡、茶飲，而做3休1瘦身法，在斷食的16小時內，還是可以攝取蔬果汁（只用蔬菜水果製成，不能添加砂糖或乳製品），以及蛋白質飲品（必須以水沖泡，而非鮮乳或豆漿），降低消化道的負擔，所以在執行面上，彈性就會變得比較高，也不會這麼有壓力。

營養師分享，如果真的很難控制在8小時內，那就放寬鬆一些，改成10小時進食，再慢慢限縮，比較不會造成心理上的壓力。同時他也點名容易發胖的NG品項如下，減重期間請盡量避免：

#主食：豚骨拉麵、白醬義大利麵、咖哩飯、蓋飯、蛋包飯、漢堡、披薩、粉物（大阪燒、章魚燒等）
#油炸類：炸薯條、可樂餅、天婦羅、炸豬排、炸雞
#甜點：蛋糕、日式甜點、甜甜圈、冰淇淋
#零食：餅乾、巧克力、洋芋片
#飲品、酒
#加工食品：加工肉品(培根、香腸)、泡麵等

夏子雯也提醒，執行瘦身法時，建議每天將體重、體脂率、飲食內容、進食時間等數值記錄下來，而當檢視紀錄時才發現，很多時候在無意識下會默默吃下許多小零食，吃下肚的東西遠比自己想像的更多。

關鍵字：

減重, 瘦身, 營養師

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