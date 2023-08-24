3.45億元花朵項鍊絕美！DIOR高級珠寶來台　950萬元「鑽石踝鍊」奢華藏腳上

▲DIOR今年發表Les Jardins de la Couture高級珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR Les Jardins de la Couture高級珠寶暨腕錶展移師台北，其中約3.45億元的紅寶石項鍊是身價最高之作，用紅與粉紅色調的寶石鋪陳出美麗花朵，顯得討喜又很有活力，除了項鍊、戒指、耳環等品項，DIOR還祭出約950萬元的鑽石踝鍊，將奢華藏於腳踝相當別緻，讓行走時的每一步都耀眼。

▲主石12.14克拉的DIOR Buisson Couture紅寶項鍊，約345,000,000元。





▲DIOR鑽石腳踝鍊，共鑲嵌111顆、總重8.85克拉的鑽石，約9,500,000元。

花園賦予了Dior先生極大的創作能量，在他的許多篇章中，都可見到從花朵、植物擷取的想法，高級訂製服則是DIOR的重要枝幹，盡情發揮著精湛工藝，成就地位，DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane結合了花園與高級訂製服的精髓，用寶石、貴金屬，甚至彩漆，跳脫常規地完成了一件件美麗設計。

▲DIOR Galon Fleuri鑽石耳環，兩耳主石各為2.01克拉，約22,000,000元（左）、Buisson Couture祖母綠耳環與耳扣，主石分別為2.34與2.30克拉，約35,000,000元。





▲DIOR Très Cher Dior黃鑽項鍊，主石5.55克拉，約24,000,000元。

走進DIOR高級珠寶暨腕錶展的展場，會先看到由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri依珠寶創作的多款訂製服，足見服裝與珠寶之間的緊密連結，與彼此相輔相成所得到的更大成就。這次來台展出超過230件作品．總價約45億元，其中最高價的Buisson Couture紅寶項鍊，主石為12.14克拉紅寶石，加上粉紅剛玉、紅色尖晶石、錳鋁石榴石等，紅咚咚的色調與一朵朵的花兒，散發了溫暖可人的情緒，並有耳環、戒指可成套搭配，彷彿走在美麗的花園裡。

▲DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為高級珠寶設計了一系列搭配的訂製服，珠寶與服裝相互映襯。（圖／記者林明瑋攝）





▲DIOR Galon Fleuri神秘錶，錶蓋鑲嵌4.02克拉枕形切割粉紅剛玉主石，約24,000,000元。



▲DIOR Galon Fleuri神秘錶，錶蓋鑲嵌4.02克拉枕形切割藍寶主石，約23,000,000元。





▲DIOR將珠寶延伸至腰鍊、腳踝鍊，不過於張揚，但十分耀眼。

神秘錶乍看是手環，開蓋有驚喜，只要將綴滿寶石的錶蓋滑開，就能讀取時間，一闔上又是迷人的花朵手環樣貌，除了高超工藝極具珍藏價值，佩戴時功能與美麗兼具，更是讓人愛不釋手的原因。

項鍊、手環、戒指、耳環是最常見的珠寶作品，DIOR不拘泥於此，把高級珠寶的故事延伸到耳扣、腰鍊、腳踝鍊，好似能在不經意的地方找到亮點，恣意又自在。

▲今年6月，楊紫瓊參加於義大利科莫湖舉辦的DIOR Les Jardins de la Couture高級珠寶展。





【更多璀璨珠寶】



CHANEL

用珠寶呈獻織物的美麗風景，是CHANEL（香奈兒）頂級珠寶Tweed de CHANEL的精彩好戲，繼2020年香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau發表首個致敬斜紋軟呢（Tweed）的頂級珠寶系列後，2023年再度以斜紋軟呢為題，打造出63件作品，以貴金屬與寶石呈現出布料的紋理，賦予珠寶令人驚嘆的流暢感，並有多件轉換式設計，讓頂級珠寶也能隨心所欲地佩戴，更富生命力。

▲CHENEL Tweed Byzance，濃郁的黃色綠柱石呼應太陽圖騰切割方式，手環約22,133,000元、戒指約8,853,000元。



▲CHANEL Tweed Cambon，靈感源自香奈兒女士位於康朋街31號寓所的吊燈，以水晶吊墜營造閃爍反射效果，戒指約19,773,000元、耳環約14,165,000元。



▲CHANEL Tweed Poudré戒指約3,246,000元、胸針的山茶花圖騰可拆卸轉換，搭配在鍊節上，約6,197,000元。

HERMES

HERMES（愛馬仕）高級珠寶的第7篇章Les jeux de l'ombre（光影遊戲），將看得到卻永遠也捕捉不到的影子用珠寶呈現，珠寶創意總監Pierre Hardy用大膽的線條與輪廓，以黑色尖晶石、墨玉、藍寶石等作為影子，加上鑽石等明亮色調的寶石，表達實體與影子之間的微妙關係，突破一般想像而且饒富趣味，每一件作品都讓人想細細觀賞把玩。

▲HERMES高級珠寶玩起光影遊戲，大膽搶眼。

▲HERMESMiroirI D'ombre系列項鍊，白K金鑲嵌長方形切割鑽石和枕形切割黃鑽，漸變暗影為藍寶石，約16,379,000元。





▲HERMES Triptyques Lumiere系列戒指以玫瑰金鋪鑲褐鑽，鑲嵌墨玉、藍色玉髓、月光石和鑽石，約4,012,000元，Miroir D'ombre系列耳環，以白K金鑲嵌3.77克拉鑽石，暗影部分爲黑色尖晶石，約4,346,000元。