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狂掉髮好煩惱？皮膚科醫師教「養髮3秘訣」：5個壞習慣先改掉

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▲▼ 狂掉髮？皮膚科醫師教養髮3大秘訣 。（圖／翻攝pexels,IG）

▲皮膚科醫師分享改善掉髮3大秘訣，教你養回健康蓬鬆秀髮。（圖／翻攝IG@sooyaaa__、@hairrituelbysisley）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝pexels

每次梳頭都梳下一堆頭髮，洗頭、吹頭後地上全是掉髮？你也常掉髮掉到懷疑人生嗎？皮膚科醫師劉秀麗表示，想減少掉髮、擁有蓬鬆秀髮，其實要針對頭皮毛囊來努力，她就分享3步口訣「1改2換3養」，教你從洗頭、吹頭到飲食作息等養髮秘訣，養回健康豐盈髮絲。

1.改：改掉傷髮壞習慣

首先要改的就是許多人無形中會做傷害頭皮頭髮的行為，像是有些人會邊洗頭邊梳頭髮；或是洗完頭後不吹頭，包著毛巾就開始滑手機、追劇，甚至等頭髮自然乾；或是用超過攝氏40度的水洗頭；還有頭油不洗頭，天天用乾洗髮噴霧；又或是常常漂髮、燙髮、染髮，甚至一次就做漂染或染燙，以上這些NG行為都要立刻改掉。

▲▼ 狂掉髮？皮膚科醫師教養髮3大秘訣 。（圖／翻攝pexels,IG）

2.換：洗髮產品要交替使用

洗髮產品最好交替著使用，別一直用同一款洗髮精。頭皮較容易出油的人，可使用含有水楊酸的成分，硫酸鹽類洗髮精也是可以用的；有脂溢性皮膚炎的人，可以用含有二硫化硒或酮康唑等成分的洗髮精；乾性頭皮，則建議用像是APG、氨基酸等這類溫和介面活性劑的洗髮精。

更在意的人，除了做好清潔，可以再加個養髮精華，為頭皮毛囊補充營養。

▲▼ 狂掉髮？皮膚科醫師教養髮3大秘訣 。（圖／達志示意圖）

3.養：養出健康頭皮髮絲

頭髮的周期分為生長期、退行期、休止期，正常來說整頭髮絲中占大部分的應該都是健康頭髮，拉都不會掉髮，這些是處於生長期；還有一部分快凋落、處於休止期的頭髮，輕輕一摸一拉就會掉一大把；還有一小部分處於退行期，就是營養不良的頭髮，用力梳還是會掉。

而頭髮會越來越少就是因為休止期喧賓奪主，占了大部分，想要改善掉髮、擁有豐盈髮量，那生長期的頭髮就要越多越好。

＃吃夠碳水
有些人為了減肥、怕胖，不吃主食，會讓頭髮會掉的很誇張。

＃不要熬夜
熬夜晚睡會影響頭皮健康，也會抑制頭髮生長，導致更容易掉髮。

▲▼ 狂掉髮？皮膚科醫師教養髮3大秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃多吃高蛋白食物
很多人以為吃黑芝麻、生薑能長頭髮，但其實這兩種食物都不生髮，建議可多吃點雞蛋、生蠔貝類、瘦肉等這些高蛋白、含鐵鋅元素的食物。

＃做好防曬、保持水分
就跟臉部要做好保濕、防曬一樣的道理，出門也要給頭皮頭髮做好防曬，防曬帽也盡量不要戴會露出頭頂的帽型。

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關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 改善, 預防, 方法, 秘訣, 頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮

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