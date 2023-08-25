亮・珠寶／安海瑟薇項鍊變手鍊　一物多用超百搭

▲寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹寶格麗DIVAS’DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶走入日常是各品牌設計的初衷，即便是上千萬、上億元如藝術品般的高級珠寶系列作品，也以多變的轉換式設計，希望能更貼近晚宴或正式場合外的日常穿搭。寶格麗（BVLGARI）扇形的招牌作Divas’Dream珠寶系列近期壯大陣容，推出色彩更亮麗以及能變換佩戴方式的新作，代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）以黃色西裝搭配亮眼項鍊，吸睛度百分百。



▲安海瑟薇戴的寶格麗DIVAS’DREAM系列 玫瑰金粉紅碧璽與鑽石項鍊，部分項鍊可拆卸轉換成手鍊。

寶格麗Divas’Dream系列的扇形圖案擷取古埃及、希臘及羅馬帝國等地中海文明中常見的遠古花卉裝飾圖騰，變化出色彩拼接的單墜，多個扇形線條構成的華美項鍊等豐富款式，別出心裁的設計是安海瑟薇所戴的粉紅碧璽鑽石項鍊提供兩種不同長度的佩戴方式，可環繞頸部，將較長的部分垂掛於頸畔，項鍊的一部分可拆開作為手鍊，因此可依當日穿著自由配搭，另有粉紅碧璽耳環可配成套。

▲寶格麗DIVAS’DREAM系列玫瑰金粉紅碧璽與鑽石耳環。

而單墜款式也增添新色彩，寶格麗推出3款鏤空扇形密鑲鑽石的項鍊，分別點綴水滴形切割的坦桑石、綠碧璽與紅碧璽，增添活潑氣息，新款較原有本版的尺寸略小，可單戴亦可與較長的項鍊層疊混搭。



▲寶格麗DIVAS’DREAM系列 玫瑰金綠色碧璽與鑽石項鍊（左起），綠色碧璽款，坦桑石項鍊。

經典之作歷久彌新，法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）1968年以水滴型象徵蛇首推出Serpent Bohème系列，延伸出秀氣到前衛等不同風格的珠寶，今年便以Solarité為主題，創作如光芒四射的巨大耳環與鑽石吊墜，品牌同樣將多種戴法融入設計之中，長項鍊可變身為頸鍊或頭飾佩戴，一物多用更吸引人了。



▲模特兒佩戴Boucheron Serpent Bohème系列Solarité耳環1,560,000元，項鍊3,260,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲Boucheron Serpent Bohème系列Solarité項鍊可轉換成頸鍊或頭飾，2,380,000元。