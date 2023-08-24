聞膩了花果香？噴上5款「溫柔木質香」，開啟美好的一天

記者曾怡嘉／綜合報導

聞膩了花果香，不妨試試溫柔的木質調香氛吧！清新自然，聞起來更具層次感，細細品味前中後調，每回都給你不同驚喜。

▲Guerlain 花草水語 煦木香草淡香精，75ml，4,800元。

尤加利樹葉釋放令人神清氣爽的香氣，漂流木的氣息從最底層直衝而出，散發出強烈的鹹味，包覆著嬌蘭代表性香草酊難以抗拒的溫暖和漂流木自然柔順的木質特性，給人溫柔包覆的暖意。

▲Aesop 烏拉諾香水，50ml，5,600元。

以苦橙充滿氣泡質感的柑橘香調展開，散發出欖香脂的辛香氣息，同時揉合薰衣草香氣；溫暖芳香的廣闊中調以草本洋甘菊，完美交織著乾草與乳香，最後以琥珀般的溫暖沒藥和持久迷人的礦物香氣，搭配著廣藿香以及零陵香豆底蘊香調緊緊包裹。

▲NAMUA 烏木x鳶尾花精油香水，50ml，1850元。

前調木質香調暗藏著優雅的茉莉花香，柔和地帶出生命之花的鳶尾花華麗香調，融入粉紅胡椒成就辛香馥郁的多樣層次的香氛氣息，展現喜出往外的魅力，最後沉醉於廣藿香、烏木與麝香之中。

▲CHANEL CHANCE綠色輕盈香水，50ml，4,500元。

以清新木質香為主軸，前調是柑橘檸檬香氣撲鼻而來，而中調的茉莉花香更濃厚，多了明亮飽滿的感覺，柚木的琥珀氣息也更為鮮明，增加香氛馥郁層次，留下深刻尾韻。

▲GIORGIO ARMANI 高級訂製香水 收藏款系列-珍藏琥珀，100ml，13,000元。

靈感來自於西西里島隱藏於地表下超過千萬年的琥珀，以包覆感渾厚的木質琥珀搭配粗獷清涼廣藿香為前調；中調注入溫潤肉桂樹皮，溫潤微鹹海風挾帶空氣中的柑橘酸甜，氣味各自鮮明卻又相互完美融合；後調加入香甜細膩的東加豆、香草平衡。